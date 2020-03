Giacca blazer: come indossarla in primavera

Immancabile tra i pezzi basic dell’abbigliamento, la giacca blazer conosce un vero e proprio trionfo nella moda Primavera-Estate 2020, proposta in mille colori e mille fogge da stilisti e brand low cost. Come si indossa in primavera? Come sempre, modelle e it girlsono di sicura ispirazione se si vogliono creare outfit originali e in linea con le tendenze di stagione.

Gli abbinamenti di sicuro effetto sono con gonne e pantaloni (il tailleur, d’altronde, ha una seconda giovinezza in questo ultimi tempi), ma anche con abiti e jeans, per completi da giorno versatili e a tutto glam.

Inutile dire che – a fare la differenza – sono gli accessori: borse e scarpe da scegliere con cura per dar vita a look ricercati e con un tocco personale.

Diamo uno sguardo allo street style delle celebrities per rubare qualche dritta di stile: ecco come indossano la giacca blazer in primavera Olivia Palermo, Hailey Baldwin e Gigi Hadid.

Giacca blazer: indossarla come Olivia Palermo

Avvistata per le strade di Milano verso la sfilata di Alberta Ferretti, Olivia Palermo ha sfoggiato una elegante giacca blazer doppiopetto in enver satin bianco dal taglio classico abbinata a una camicetta e una gonna nere, della sua collezione. Ai piedi, stivali traforati, come se ne vedranno molti nella Primavera-Estate 2020.

Indossare il blazer come Hailey Baldwin

Tra un front row e una passerella, Hailey Baldwin Bieber è stata vista a Parigi in un tailleur verde smeraldo composto da un blazer squadrato e una minigonna abbinata di Natalie Ratabesi, un brand con sede a Los Angeles noto per aver creato look eleganti ambiti dagli addetti ai lavori del settore. La borsa era una Bottega Veneta Pouch, diventata in breve tempo un prodotto di tendenza tra gli spettatori nelle settimane della moda di tutto il mondo, mentre gli stivali cuissardes neri erano di Casadei. Un outfit non facile da copiare il suo, ma di sicuro effetto.

L’outfit di Gigi Hadid con la giacca

Très chic il look di Gigi Hadid a Parigi durante la fashion week: un blazer senza collo in fresco lana a righine di Chloé color nocciola e pantaloni in denim asimmetrici abbinati a un dolcevita bianco e a stivali in stampa cocco sempre color nocciola.