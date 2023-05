Gianluca "Scintilla" Fubelli e Federica Camba si sono sposati: "Diciamo per sempre"

Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba sono convolati a nozze sabato 20 maggio 2023 con rito civile, alla presenza di pochi tra parenti e amici. La loro relazione è diventata nota solo a marzo, quando i due avevano rivelato di essere prossimi al matrimonio. I due sono infatti da sempre attenti alla privacy, proprio per questo hanno sempre cercare di tenere il loro rapporto lontano dall’attenzione dei curiosi.

Grande protagonista dell’evento è stata Nina, la bambina che la sposa ha avuto da una precedente relazione.

Sono stati proprio Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba a esprimere la loro gioia per il lieto evento attraverso un post social condiviso, in cui hanno mostrato anche le fedi nuziali. “Ci siamo sposati!!!” hanno scritto, “Più io di te. No, più tu di me. Va bene allora più tu di me…Insomma, di più di più di più. Ancora e ancora…Diciamo per sempre”.

Non si sa se ora si concederanno qualche giorno di vacanza per la luna di miele, entrambi sono attesi da un’estate che si preannuncia densa di appuntamenti di lavoro. Negli ultimi anni si era parlato di lui soprattutto per la relazione tormentata con Elena Morali, finita con ogni probabilità a causa di un tradimento da parte di lei, che oggi è legata all’ex di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso. Questo non ha influito comunque sul suo successo televisivo, arrivato grazie a programmi quali Colorado e Back to School.

Il nome di lei, invece, può essere meno noto, ma non si può dire lo stesso della sua carriera. Camba è infatti una cantante, ma soprattutto una delle autrici musicali più apprezzate nel panorama musicale, che ha avuto modo di scrivere brani per artisti del calibro di Nek, Marco Masini, Emma, Max Gazzè, Annalisa, Gianni Morandi, Elodie e Laura Pausini. È lei ad avere firmato alcuni dei brani più apprezzati di Alessandra Amoroso, Stupida e Immobile.