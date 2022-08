Giorgio Mastrota è pronto a sposarsi con Floribeth Gutierrez, ex modella di origine sudamericana che è al suo fianco dal 2011 e da cui ha avuto due figli: Matilde, che oggi ha nove anni, e Leonardo, che ne ha invece cinque.

Questo sarà il secondo matrimonio per Mastrota, che aveva detto sì per la prima volta nel 1992 a Natalia Estrada, mamma della sua primogenita, Natalia, che lo ha già reso nonno di due nipoti, Mario e Sacha, quattro e due anni, quindi quasi coetanei dei loro zii.

Il lieto evento è in programma a settembre 2022 e si terrà in Valtellina, dove la coppia ha deciso di vivere insieme ai loro figli: “Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti – ha detto Giorgio Mastrota in un’intervista al settimanale DiPiù Tv -. Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta. Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti”.

Assente quasi sicuramente la sua celebre ex, lontana ormai da tempo dalla Tv, nonostante i due siano ora riusciti a mettersi alle spalle i rancori del passato: “Dopo la fine del legame con la Estrada, con cui ora sono in buoni rapporti, ho avuto diverse relazioni. Ma per molti anni non mi sono più innamorato perché avevo paura di soffrire. In passato ho avuto momenti difficili, ho fatto anche diversi errori, ma ora posso dire di avere messo la testa a posto. E se ci sono riuscito è anche merito di Flo. Lei è arrivata al momento giusto, quando ero pronto ad avere di nuovo un legame importante. Ho subito capito che era una donna speciale. E avevo ragione. Non vedo l’ora che diventi mia moglie”.

I due, in realtà, avevano già programmato le nozze, ma sono state poi sempre rimandate a causa della pandemia. Mastrota ha anche un secondo figlio, Federico, nato nel 2001 dalla relazione con Carolina Barbosa.