Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi futuri sposi

Millie Bobby Brown annuncia su Instagram le future nozze con il fidanzato Jake Bongiovi. Giovani e innamorati, i due ragazzi si sono conosciuti durante l’estate di due anni fa e oggi, 11 aprile 2023, condividono con i follower la notizia del matrimonio.

La celebre attrice di Stranger Things, infatti, ha pubblicato sui social uno scatto in bianco e nero che ritrae la giovane coppia stretta in un abbraccio e, citando le parole del brano Lover di Taylor Swift, commenta: “Ti amo da tre estati, tesoro, e ora voglio che sia per sempre”.

Anche Jake Bongiovi pubblica contemporaneamente a Millie Bobby Brown delle immagini che rappresentano al meglio il rapporto speciale che lega la coppia di futuri sposi: “Per sempre”, scrive il figlio del cantante Jon Bon Jovi, accompagnando la didascalia del post con un cuore bianco.

Lo sguardo d’intesa che contraddistingue i volti della giovane coppia, ricorda come il loro rapporto sia nato da un semplice legame di amicizia, ufficializzato in una storia d’amore soltanto durante l’EE British Academy Film Awards del 2022, in cui sono apparsi pubblicamente come coppia per la prima volta.

Da quel momento, l’attrice di Enola Holmes, ha documentato la loro storia d’amore, pubblicando diversi post su Instagram che ritraggono la coppia di fidanzati durante i momenti più speciali.

Non sono ancora stati comunicati il luogo e la data del matrimonio, anche se indubbiamente i futuri sposi aggiorneranno i follower con maggiori dettagli sull’evento. Nel frattempo, non mancano le congratulazioni da parte di giovani colleghi e attori provenienti dal mondo dello spettacolo, come Jamie Campbell Bower, Amybeth McNulty e Kendall Vertes.