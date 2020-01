Gigi Hadid in giuria nel processo Harvey Weinstein?

Continua il caso Harvey Weinstein, con l’arrivo sulla scena di Gigi Hadid. La famosa modella potrebbe infatti far parte della giuria popolare la cui dura selezione si sta svolgendo in questi giorni a New York. La difesa e l’accusa stanno selezionando un certo numero di persone dopo averne valutato l’imparzialità e a tal proposito la Hadid ha dichiarato «Ritengo di essere in grado di mantenermi aperta».

La modella ha ammesso di aver incontrato in passato Weinstein, di conoscere Salma Hayek, una delle primi attrici ad aver accusato Weinstein e di essere una cara amica di Cara Delevingne, un’altra delle donne ad aver dichiarato di essere stata molestata dal produttore. Nonostante sia così coinvolta Gigi Hadid ritiene di poter essere imparziale.

La presenza della Hadid nella giuria non è stata confermata ufficialmente ma la modella è stata avvistata nel corridoio mentre entrava in aula, per uscirne solo qualche ora dopo.