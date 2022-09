Selvaggia Roma e Luca Teti hanno perso la bambina che aspettavano. L’ex concorrente di Temptation Island, due mesi dopo aver annunciato di essere incinta del calciatore (a luglio 2022), aveva fatto sapere ai followers di temere per la salute della piccola che aveva in grembo, in seguito a un’infezione che l’aveva colpita. Il 22 settembre è arrivata la terribile notizia: la bambina non ce l’ha fatta.

Poche, struggenti parole in una Instagram stories. Così l’influencer ha comunicato il dramma che sta affrontando, chiedendo ai fan di rispettare il dolore e la privacy suoi e del suo compagno:

È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci.

Pochi giorni prima, aveva affermato di aver contratto il citomegalovirus, un virus molto comune che in genere si presenta in forma asintomatica, ma che può avere ripercussioni più gravi se contratto da una donna incinta.

L’ex gieffina si era sottoposta ad un esame diagnostico e, raccontandolo in una sessione di domande e risposte, aveva dichiarato:

Ero tesissima e ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. È stata ed è un’agonia. E non è ancora finita. Non me la vivo serena. Finché non saprò che la piccola sta bene, sarò in costante angoscia purtroppo.

Dopo qualche giorno, invece, il sogno di Selvaggia Roma e Luca Teti si è infranto. Si trattava del primo figlio: la gioia di diventare genitori era alle stelle e i due la mostravano quotidianamente sui social, insieme ai progressi della gravidanza.