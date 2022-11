Giorgia, esce oggi il nuovo singolo Normale

Oggi è il giorno d’uscita di Normale, il nuovo singolo di Giorgia, al ritorno nella scena musicale italiana a distanza di sei anni dal suo ultimo album (Oro Nero). Il testo del brano vede la collaborazione di più artisti, tra cui Mahmood, Dagani, Fracchiolla e Faini, mentre la produzione è di Big Fish. Normale è un singolo con cui Giorgia intende sperimentare nuovi sound, come d’altronde ha sempre fatto anche in passato. Non c’è invece ancora né un titolo né una data di uscita per il nuovo album.

Il singolo Normale sarà accompagnato dalle ore 14:00 di oggi dal cortometraggio di Rocco Papaleo, nel quale si vede la cantante camminare per le vie di Roma e chiedere alle persone che incontra per strada cosa voglia dire essere normale. Da qui nasce un un ritratto delle somiglianze e delle diversità che caratterizzano ciascuna persona. Anche se il nuovo brano presenta un sound molto distante da quelli a cui ci aveva abituati, Giorgia si conferma come una delle artiste italiane dotate di maggiore talento.

In attesa del lancio del nuovo album di inediti, a cui Normale fa da apripista, in tanti avvicinano il nome di Giorgia al prossimo Festival di Sanremo. La vincitrice di quell’edizione fu Elisa con Luce (tramonti a nord est), mentre al terzo posto si piazzarono i Matia Bazar con Questa nostra grande storia d’amore. Al momento Giorgia non conferma né smentisce una sua eventuale partecipazione al Festival, godendosi la tranquillità della sua nuova famiglia composta dal fidanzato Emanuel Lo e il figlio Samuel.