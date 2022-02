Giovanna Civitillo, la “first lady” del Festival di Sanremo ha incantato tutti con i suoi look elegantissimi e iper colorati. Sempre in prima fila con il figlio Josè per assistere alla conduzione di Amadeus, con cui è sposata dal 2009, la showgirl ha già sfoggiato due abiti da sogno.

Per la prima serata della kermesse canora, quella di apertura, Giovanna Civitillo ha indossato un abito lungo di uno sgargiante color giallo, riuscendo a illuminare tutta la platea. Il capo, firmato dalla mano di Gai Mattiolo, ha spalline sottili e quattro strati di balze. Un brand che anche il direttore artistico ha vestito più volte sul palco dell’Ariston.

Invece, per la seconda serata, quella del 2 febbraio 2022, la “first lady” del Festival della canzone italiana ha mostrato un abito da sera con spalline, in un intramontabile color rosso fuoco. Il vestito appartiene alla nuova collezione di Rossorame e ha spacco e una profonda scollatura. Il bordo del corpetto ha punte che incorniciano il décolleté, ricordando vagamente delle fiamme.

Due abiti di alta moda che hanno confermato la classe innata di Giovanna Civitillo, che ha saputo osare nella scelta dei colori, lasciando il più classico nero da parte per prediligere tonalità più vive e allegre. Mancano ancora tre serate alla conclusione del Festival e noi già ci chiediamo con quali altri vestiti ci delizierà la dolce metà di Amadeus. Opterà sempre per la gonna? ci sorprenderà con altri colori audaci? Chi lo sa, non ci resta che aspettare e ammirare tutti i suoi outfit.