Il 2022 è un anno partito in quarta per Mahmood, che non si ferma. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo e rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di Torino, il cantante milanese ha l’agenda piena anche per l’estate.

Alessandro infatti girerà tutto il paese con il suo “GHETTOLIMPO ESTATE 2022 Tour” per esibirsi di fronte a tutti i suoi fan. In attesa delle date di luglio si è concesso comunque qualche giorno al mare, come si può vedere su Instagram. Ma insieme agli scatti in spiaggia ne è apparso uno che ha davvero emozionato e commosso il web.

Vi raccomandiamo... Elodie e il tenero scatto di lei da bambina condiviso su Instagram

Mahmood ha infatti condiviso una foto di quando era bambino. Lui appare con un sorriso furbetto, che ha fatto sorridere i fan per la sua dolcezza. “Never Changed“, ha scritto il cantante di Soldi a corredo dell’immagine, forse perché il colore del costume che indossa (sia da piccolo, che nelle immagini recenti pubblicate nello stesso post) è sempre di colore rosso. Forse perché voleva sottintendere che, infondo, lui è sempre rimasto lo stesso. Silenzioso ma esuberante allo stesso tempo, capace di incantare il pubblico con la sua voce angelica e i suoi brani dai significati profondi.

Nelle stesse ore Mahmood, attraverso le Instagram Stories, ha anche smentito alcuni rumors circolati in merito alla sua amicizia con Blanco. Molte testate hanno infatti riportato la notizia che fra il duo canoro di Brividi ci fosse stato uno screzio, ma lo screenshot pubblicato dal cantante ha confermato l’opposto. Non è davvero successo nulla fra i due e il loro rapporto continua serenamente.