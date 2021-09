Giulia Pelagatti, la mora, Talisa Ravagnani, la bionda, sono le due nuove veline di Striscia la Notizia, edizione 2021. Lunedì 27 settembre torna in onda il tg satirico di Canale 5. L’orario è sempre lo stesso, dalle 20:35 circa fino alle 21:30. Uguali anche le rubriche, da quelle calcistiche a quelle di attualità e cronaca. Ma non mancano le novità, come i presentatori e appunto le veline.

Al timone dello storico programma Mediaset ci sono Vanessa Incontrada e l’attore napoletano Alessandro Siani, alla sua prima esperienza da conduttore di uno show televisivo. Le due nuove protagoniste degli stacchetti sono invece due ballerine professioniste che hanno parecchie cose in comune, oltre ovviamente l’amore per la danza. Provengono entrambe dal talent Amici di Maria De Filippi, anche se hanno partecipato a edizioni diverse.

Giulia Pelagatti è nata nel 1999 ed è originaria di Prato. Danza fin da bambina e ha fatto parte della Federazione Italiana Danza Sportiva. Ha partecipato ad Amici nella stagione 2016-2017 e anche se non è arrivata sino alla fine è riuscita a farsi notare ed è stata poi scelta come componente del corpo di ballo di Colorado. Inoltre, ha studiato al Conservatory of Dance di Phoenix con una borsa di studio. Sulle pagine del Corriere della Sera la ballerina ha raccontato come sta vivendo questa nuova esperienza:

“Ho sempre seguito Striscia ma mai avrei pensato di ricoprire questo ruolo. Da bambina facevo karate, poi è arrivata la danza e la carriera da ballerina professionista. Mai avrei creduto di diventare una velina”.

Talisa, classe 2001, è nata a Milano ma fino a 13 anni ha vissuto a Dubai per poi trasferirsi negli Stati Uniti. Ha fatto parte del corpo di ballo di Selena Gomez e poi è stata una delle concorrenti di Amici 19. Dopo l’esperienza nel talent è stata tra i ballerini de Il Cantante Mascherato. Anche lei ha commentato sul Corriere la sua nuova veste di velina:

“Era mia sorella maggiore che voleva fare la velina, diversi anni fa. Io non ci ho mai pensato. Poi ho iniziato a mia volta la carriera nella danza e credevo che il percorso fosse quello”.

Entrambe sono molto decise e hanno le idee ben chiare sul loro nuovo ruolo nel tg e sperano di poter dare sfogo alla loro passione e al loro talento con stacchetti costruiti su misura sulle loro capacità. Vorrebbero essere un esempio di tenacia: “Due ragazze che se si impegnano in quello che amano riescono a raggiungere degli obiettivi”.