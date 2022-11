Giulia Salemi sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita e non ha paura di ammetterlo. L’influencer, infatti, ora affianca Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, dove ha il compito di dare voce al popolo dei social in ogni puntata, oltre a essere sempre più innamorata di Pierpaolo Pretelli, conosciuto nel corso della loro comune esperienza nel reality di Canale 5. Chi segue la trasmissione apprezza anche il suo eloquio, che la porta a esprimersi senza timori, come ha fatto in occasione dell’ultima puntata quando si è espressa chiaramente a favore di Oriana Marzoli, che era stata attaccata duramente da Sonia Bruganelli.

Oggi lei si sente finalmente bene anche con se stessa, come non le era mai capitato in passato. In più occasioni lei non aveva nascosto di avere faticato ad accettare il suo corpo, a causa delle discriminazioni che era costretta a subire da alcuni coetanei, che la prendevano in giro per il monociglio e l’apparecchio ai denti, al punto tale da sentirsi inadeguata.

La 29enne non nasconde quanto ora le piaccia l’immagine di se stessa che lei vede riflessa nello specchio: “Sono più sicura di me, più matura. Fisicamente è un miracolo – ha detto in un’intervista al settimanale Chi -. Mi sono tormentata per anni, ho sofferto perché non riuscito a trovare una forma fisica adatta, passavo da diete ferree al divorare qualsiasi cibo. Ero infelice. Sono cambiata dopo il Gf Vip e grazie a Pierpaolo, che mi ha dato molta serenità, è lui la mia dieta!”.

Molte coetanee prendono anche spunto da lei e dalle sue scelte di stile su cui si sofferma spesso anche Signorini in diretta. Tanti apprezzamenti sono arrivati dopo la puntata di lunedì, in cui lei ha accettato la “sfida” che le aveva lanciato Bruganelli presentandosi in tuta: “Ora posso indossare tutto quello che ho sempre voluto – ha detto ancora -. Sono nel mio parametro di bellezza, non in quello degli altri. Ora allo specchio vedo una ragazza soddisfatta. Sono molto autocritica, ma oggi lo dico: sono fiera di me”.

Essere amata dal pubblico non può che renderla orgogliosa, ma Giulia Salemi preferisce restare con i piedi per terra, consapevole di come la sua carriera sia ancora agli inizi: “Il successo può essere deleterio, ho visto persone che si sono rovinate pensando di averlo raggiunto. Bisogna mettersi in discussione senza perdere umanità” – ha concluso.