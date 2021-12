Natale e con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, dice il detto e anche i reali lo rispettano. A fare ritorno a casa per le feste è la principessa Maddalena di Svezia, che insieme ai suoi tre bambini e suo marito, il banchiere Chris O’Neill, ha preso un aereo dalla sua residenza in Florida per recarsi nel suo Paese di origine e passare una vigilia insieme alla sua famiglia d’origine.

Impeccabile come sempre, sua altezza reale ha posato per alcuni scatti insieme ai suoi pargoli indossando un look perfetto per questo speciale periodo dell’anno. Una gonna lunga con grande fiocco morbido in vita, nell’intramontabile fantasia tartan, una delle più trendy di questo autunno-inverno 2021.

A completare questo christmas look perfetto, la principessa Maddalena di Svezia ha scelto di abbinare un dolce vita nero e aderente, e degli stivali alti in pelle lucida. Capelli sciolti e nel complesso un outfit chic e dinamico. La scelta della fantasia scozzese, che nella tonalità del rosso dà evidentemente il suo meglio, è perfetta per Natale ma anche per tutto l’inverno.

Il tartan, mai come in questa stagione, ha avuto così tanto successo: un tessuto che ha attraversato due secoli e molte rivisitazione da parte della moda. E se prima era considerato un tessuto regale ed elegante oggi può essere mixato per creare dei look più fashion che mai: cappotti, blazer, gonne e pantaloni, possono essere abbinati alla pelle, alle borchie per far nascere outfit contemporanei e pieni di glamour.