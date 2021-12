Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi insieme (anche) a Natale

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno festeggiato insieme il giorno di Natale. La coppia, uscita da poco allo scoperto – era novembre quando i due pubblicavano la foto del bacio sulla London Eye – hanno condiviso su Instagram uno scatto che li vede stretti in un abbraccio (e in versione natalizia) sotto un albero di Natale decorato da mille lucine. Un’immagine dolcissima che in poco tempo ha fatto incetta di like e commenti da parte dei follower.

“Buone vacanze“, ha scritto la diciassettenne star di Stranger Things a corredo della foto, dove la si vede stringere forte il suo ragazzo, terzogenito della rockstar Jon Bon Jovi e della moglie Dorothea Hurley. I fan di Mille e Jake hanno inondato la coppia di amore. Anche Finn Wolfhard, collega dell’attrice in Stranger Things ha voluto dedicare un pensiero ai due: “Siete così carini“, ha scritto sotto al post.

Dopo essere stati immortalati all’inizio della scorsa estate, a New York, mentre passeggiavano mano nella mano, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno ufficializzato a novembre la loro relazione sui social, postando uno scatto che li immortalava mentre si scambiavano un romantico bacio sulla celebre London Eye, a Londra; poi avevano aggiunto un’altra foto, che ritraeva la neo-coppia all’ora del tè con una caption molto divertente scritta da Jake: “Stiamo mettendo su una band. Inviateci delle idee per il nome”.

Un momento d’oro per Millie Bobby Brown, anche nel lavoro, dove è pronta a riprendere il suo ruolo da protagonista come Jane “Eleven” Ives nella quarta stagione di Stranger Things, che andrà in onda su Netflix a luglio 2022. L’attrice ha in programma anche di tornare a vestire i panni di Enola Holmes nel fortunato film prodotto dalla piattaforma streaming.