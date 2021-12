“Caro Babbo Natale, mi chiamo Stella Sangiorgi e sono una bambina felice“. Comincia così la lettera a Babbo Natale che Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, ha scritto (e poi pubblicato su Instagram), insieme alla piccola Stella. Un momento padre-figlia dolcissimo che il frontman della band salentina ha voluto condividere con i suoi follower.

Nel video pubblicato c’è Stella – tre anni – che suggerisce al papà cosa scrivere a Babbo Natale. Di fronte a lei, con degli orecchini pendenti viola e una collana di perline, Sangiorgi mette su carta diligentemente quello che la figlia detta. “Per me, così, è già Natale“, aggiunge a corredo del post che conta già oltre trecentomila visualizzazioni.

Giuliano Sangiorgi è diventato papà della piccola Stella nel 2018; si tratta della prima figlia per lui e per la compagna Ilaria Macchia. L’artista, in occasione del compleanno dei due anni della figlia, aveva scritto e condiviso sui social un pensiero davvero dolcissimo.

“Ho capito che amarti è una cosa leggera e profonda, come non ci si riesce proprio a spiegare. Ho capito che tu non sei solo mia figlia, ma sei Stella, una creatura incantevole, speciale, con la sua vita, tutta e solo sua (…). Io sarò sempre tuo padre, anche quando non ci sarò e la tua vita dipenderà solo da te, amore mio, e questo è bellissimo (…), sarò un sorriso sulla tua bocca e questo voglio essere per te, il sorriso tuo più grande, niente più”.

In diverse interviste, il cantante ha parlato di quanto lui e la compagna abbiano desiderato diventare genitori e di come esserlo diventati abbia cambiato la loro vita. Sui social, poi, Sangiorgi pubblica spesso video della figlia: momenti di quotidianità divertenti e dolci che raccontano il suo rapporto speciale con la piccola.