Alla ricerca del look perfetto per Natale? Le vip ci danno la giusta ispirazione

Ormai manca davvero poco: il Natale 2021 è dietro l’angolo, e tra i regali dell’ultimo minuto e i preparativi per il menù il tempo per scegliere l’outfit perfetto da sfoggiare nel giorno più magico dell’anno è sempre meno. Ma niente paura, anche quest’anno ci pensano le star a darci la giusta ispirazione. E ce n’è davvero per tutti i gusti: che preferiate passare le feste avvolti in un morbido maglione con le renne o con un elegante abito scintillante, ecco alcuni look perfetti per il periodo natalizio.

Non sarebbe Natale senza un tocco di rosso, come ci insegna Elena Santarelli, che su Instagram ha sfoggiato un outfit total red perfetto per la cena della Vigilia o per un pranzo elegante. Ma non si tratta del solito abito rosso: la presentatrice propone un tailleur composto da giacca e minigonna, dal taglio decisamente moderno. Il blazer è lungo, leggermente oversize, impreziosito da una maxi catena argentata all’altezza del seno. La gonna, invece, è a vita alta, a ruota, con una catena (questa volta più sottile) in vita. Il tutto abbinato ad un paio di scarpe nere a punta, con cinturino alla caviglia e dettagli argento.

Un look sofisticato e e adatto ad una cena natalizia molto elegante è quello di Valentina Ferragni. L’influencer ha infatti indossato, in un post sui social, un meraviglioso abito completamente dorato firmato Dior, che è pura luce. Lungo fino ai piedi, stile impero, il vestito ha una scollatura molto profonda e una cintura in tessuto appena sotto al seno che sottolinea il punto vita. D’altronde, insieme al rosso, l’oro è il colore del Natale per eccellenza.

Restando in casa Ferragni, non si può non prendere ispirazione anche la sorella maggiore, Chiara. L’imprenditrice digitale ha infatti sfoggiato numerosi outfit ispirati alle feste natalizie, e noi abbiamo soltanto l’imbarazzo della scelta. Dal tubino rosso della sua collezione al maglione con le renne e gli omini di pan di zenzero, Chiara Ferragni ha però fatto impazzire il web con un look total black ma decisamente luccicante, perché a Natale un tocco sparkling è immancabile. L’influencer ha sfoggiato un top completamente trasparente, impreziosito da una miriade di strass, abbinato ad un paio di semplici pantaloni neri.

Ma non tutti, nel giorno di Natale, vogliono indossare abiti troppo ricercati. Se fate parte di questo team, ecco che Paola Turani arriva in vostro soccorso con un look più semplice, comodo, ma che non rinuncia alla femminilità. La modella ha infatti indossato un maxi maglione sui toni del marrone, con fantasia tartan, stretto in vita da una cintura. Un abito lungo, che unisce l’eleganza alla semplicità e al caldo abbraccio di un maglione di lana.

Per un Natale più bon ton, invece, l’outfit perfetto è quello di Giulia Salemi. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, l’influencer ha indossato un semplice maglioncino rosso a collo alto, abbinato ad una gonna in pied de poule bianca e nera. Un look raffinato, portabile da tutti, adatto anche ad un pranzo in famiglia. Salemi l’ha abbinato ad un paio di scarpe in vernice nere con cinturino alla caviglia e punta squadrata, e l’ha impreziosito con un cerchietto in velluto nero tra i capelli.