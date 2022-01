Ci sono capi intramontabili che, nonostante il passare degli anni, non passano mai di moda. Uno di questi è la gonna a pieghe, meglio ancora se in fantasia scozzese, proprio come quella indossata da Matilde Caressa di fronte all’albero di Natale.

La primogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, è ormai una donna che già riesce a stupire con il suo stile e durante le festività ci ha regalato più di un modello di minigonne in perfetta tendenza di stagione. Classe 2002, Matilde si è diplomata nel 2021 e tra i suoi sogni nel cassetto c’è la musica.

L’abbiamo vista in televisione, dove ha debuttato prestandosi a uno scherzo che Le Iene hanno fatto al suo papà, il telecronista sportivo, mentre su Instagram conta già oltre 61mila follower, con cui condivide anche la sua passione per la moda e il suo stile millennial e super trendy.

È proprio sui social che abbiamo scovato la fantastica minigonna plissettata che ha attirato la nostra attenzione: un modello in fantasia tartan sui toni del marrone che la giovane ha indossato in due occasioni, creando due diversi look.

In uno il capo è abbinato a un maglione rosso over, che lascia solamente intravedere la gonna. Nell’altro, invece, Matilde ha scelto di abbinarci un pullover bianco a dolce vita e un paio di collant coprenti e lavorati a trecce.

Il primo post è uno scatto è fatto a casa, il giorno dell’Immacolata, mentre il secondo arriva dalla Lapponia, dove tutta la famiglia Parodi-Caressa si trovava per trascorrere le vacanze natalizie.