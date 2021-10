Cantautrice, scrittrice e insegnante di canto e musica, Grazia Di Michele, 66 anni il 9 ottobre 2021, ha iniziato la sua carriera negli Anni ‘70 al famoso Folkstudio, dove ha inciso il primo album, Clichè. Insieme a Chiara Scotti e Clelia Lamorgese fonda il gruppo musicale Ape di vetro, di matrice antifascista, aprendo i concerti degli Stradaperta.

Uno stile, quello di Grazia, che non è mai sceso a compromessi, che non si è mai svenduto ma che è rimasto coerente con i suoi ideali. Dopo il primo disco deve aspettare cinque anni, quando lancia nel 1983 Ragiona col cuore, un lavoro in cui racconta storie di ricerca femminile, aiutata per i testi dalla sorella Joanna.

Con Le ragazze di Gauguin, album che viene premiato con la Vela d’argento, arriva a sfiorare la sua maturità artistica e il singolo Sha-la-la viene presentato al Festivalbar. Nel 1990 fa il suo debutto al Festival di Sanremo con Io e mio padre, cantata in duetto insieme a Nicolette Larson. Da solista sul palco dell’Ariston invece ci va nel 1991 con Se fossi un uomo, brano che è arrivato anche nelle classifiche di tutto il mondo nella versione inglese If I Were in Your Shoes.

Per tredici anni è stata nel cast dei professori della scuola del talent show Amici di Maria De Filippi ma ha anche insegnato canto e musicoterapia al Conservatorio de L’Aquila e ha diretto l’Accademia di Canto Moderno del Conservatorio di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro. Nel 2015 è tornata a Sanremo con Mauro Coruzzi con la canzone Io sono una finestra. Brano dedicato alla transessualità e alla lotta alla transfobia con il quale si è aggiudicata il premio Lunezia per il miglior testo.

Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo, Apollonia e il suo 15esimo disco, Sante Bambole e Puttane. Il sui pezzi più recenti sono Anime di vetro e Madre Terra, entrambe del 2021. Nella prima hanno collaborato colleghe come Rossana Casale e Mariella Nava per promuovere e dare risalto alla canzone d’autore femminile e per sensibilizzare contro ogni forma di discriminazione.