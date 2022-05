Grey’s Anatomy taglia il traguardo delle 400 puntate, raggiungendo così il record di medical drama più longevo della storia del piccolo schermo. Per l’occasione il cast al completo e tutti i membri della troupe della serie hanno infatti festeggiato sul set, alla presenza della stampa. Unica assente Shonda Rhimes, ideatrice del telefilm, che si è collegata virtualmente all’evento.

Per l’occasione ai Prospect Studio di Los Angeles è stata allestito un murales gigantesco sul quale capeggiavano centinaia di scatti tratti dalle 18 stagioni della serie: al centro della scena una torta a più piani che riproduce il logo storico della serie e lo Space Needle simbolo della città di Seattle, in cui Grey’s Anatomy è ambientata, e ovviamente il numero 400 trionfante al centro.

“Resiste alla prova del tempo”, ha detto Debbie Allen, (Catherine Avery) nel suo discorso. “Non si arriva a così tanti episodi senza un alto livello di passione”, ha poi aggiunto Ellen Pompeo, protagonista indiscussa della serie, che si è presentata ai festeggiamenti con il camice della dottoressa Meredith Grey.

Questo 400esimo episodio coincide anche con l’ultimo della 18esima stagione, e andrà in onda il 20 maggio negli USA. In Italia dovremmo attendere giugno su Disney+, ma niente panico perché il cast di Grey’s Anatomy sta già mettendo in cantiere il capitolo successivo.

“Mai in tutti i miei sogni avrei pensato di creare uno show che sarebbe ancora andato forte dopo 400 episodi. Siete i migliori fan di sempre. Grazie a tutti”, ha commentato la showrunner che aveva ammesso di non aver mai creduto possibile un successo di questo tipo.