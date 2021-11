Non c’è niente da fare. Quando una serie ha successo, vuoi per la trama, vuoi per il cast, i personaggi che gli attori interpretano si fondono con loro. È quello che succede anche a Ellen Pompeo. Basta dire il suo nome e si pensa subito a Meredith Grey, protagonista della celebre e longeva serie Grey’s Anatomy. Sebbene vesta i panni della dottoressa più famosa del piccolo schermo da ben 26 anni, Ellen ha recitato anche in diversi film e altre serie tv.

Classificata terza nella lista delle attrici televisive più pagate redatta da Forbes, è nata a Everett, nello stato USA del Massachusetts, il 10 novembre 1969. Il nonno era originario di Gesualdo, un paese in provincia di Avellino. Ha vissuto per diverso tempo a New York lavorando come baby sitter per poi trasferirsi a Miami. Al suo rientro nella Grande Mela e nel 1996 realizza il suo primo spot commerciale per il SoHo Bar & Grill, il locale in cui lavora. Fortuna vuole che la pubblicità catturi l’attenzione di un agente di spettacolo.

Inizia così a lavorare per alcuni spot per L’Oreal e subito dopo in piccoli ruoli in cortometraggi come Do You Have The Time, 8 e 1/2 x 11, Eventual Wife e In the Weeds. Il primo film a cui prende parte Ellen Pompeo è Coming Soon e subito dopo Mambo Café. Il vero successo arriva nel 2002 con il film Moonlight Mile – Voglia di ricominciare al fianco di Jake Gyllenhaal, diretto da Brad Silberling e nello stesso anno recita in Prova a prendermi al fianco di Leonardo di Caprio e Tom Hanks per la regia di Steven Spielberg.

Altre due pellicole degne di nota sono Old School e Daredevil con Ben Affleck. Nel 2005 recita nel suo ultimo film Life of the Party, proprio nello stesso anni in cui viene scelta da Shonda Rhimes per interpretare il ruolo nel celebre medical drama grazie al quale riceve riconoscimenti a livello mondiale. Ellen Pompeo ha anche una sua casa di produzione, la Calamity Jane, che ha fondato nel 2011 e pare abbia già venduto un progetto alla ABC, e che stia lavorando sull’adattamento cinematografico o televisivo di un romanzo.