McDonald’s come Gwyneth Paltrow: in vendita le candele che profumano di panino

Sulla scia della candela “L’odore della mia vagina” messa in vendita sul sito e-commerce di Gwyneth Paltrow, McDonald’s ha deciso di produrre delle candele dalle profumazioni altrettanto stravaganti.

Si tratta di una serie di candele dalle fragranze che ricordano il tipico odore del Quarter Pounder ovvero il panino iconico della catena di fast-food in quanto è presente nel menù da quasi cinquant’anni, conosciuto in Italia con il nome di McRoyal DeLuxe. Nello specifico sono a disposizione sei differenti profumazioni: profumo di panino, di ketchup, di sottaceti, di formaggio, di manzo e di cipolla.

Candele a parte, per questa occasione speciale l’azienda americana ha lanciato anche un fan club corredato da una linea di prodotti creato ad hoc.

Il nuovissimo merchandising, presentato a Febbraio sulla pagina Instagram di McDonald’s, comprende tantissimi oggetti per gli appassionati del fast-food americano: spille e adesivi in tema; scarpe con i tacchi alti con disegni stampati di sottaceti, semi di sesamo e maionese; un ombrello ispirato al panino al sesamo. Tra i gadget è in vendita anche un calendario con dodici simpatiche immagini in alta definizione in cui il Quarter Pounder si rilassa sotto l’ombrellone o si riposa a mare su un materassino.

Per adesso i prodotti sono acquistabili solo in America ma le candele al gusto di panino sono già sold out, così come era successo per quelle dalla Paltrow!