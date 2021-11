Ora anche tutti i babbani possono cucinare ricette magiche. Se siete fan del maghetto più famoso del cinema o anche solo semplici appassionati della celebre saga di Harry Potter, saprete certamente che nel 2021 si celebra il ventesimo anniversario dell’uscita nelle sale del primo film tratto dai libri di J.K. Rowling, La pietra Filosofale. Per festeggiare questo evento, non solo la pellicola torna sul grande schermo, ma è anche uscito un libro di cucina dedicato al mondo di Hogwarts.

Il volume, scritto da Joanna Farrow si intitola Harry Potter, Il libro di cucina ufficiale ed è in vendita in tutte le librerie. È ricco di illustrazioni e foto e contiene 40 ricette “cotte e incantate”, tutte ispirate al magico mondo del maghetto Harry. Dai Biscotti Spettrocoli di Luna Lovegood, al Campo di tortini di zucca sino ai Gufetti saporiti, per arrivare al castello di Hogwarts tutto di pan di zenzero.

Per comprendere meglio la difficoltà delle varie ricette sotto ognuna sono posti dei piccoli fulmini: un fulmine per quelle semplici fino a tre/quattro per le più complesse come i Biscotti dei Maglioni Weasley, la Torta della Foresta Proibita o il Libro Mostro dei Mostri. Il ricettario vi guiderà passo passo verso la realizzazioni dei piatti, aiutandovi anche con foto che vi serviranno da dimostrazione. Inoltre, il libro di cucina di Harry Potter si adatta perfettamente a tutte le scelte alimentari e include molte ricette senza glutine, vegetariane e vegane.