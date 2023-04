Harry Potter, la serie tv può arrivare presto: accordo vicino

Le speranze dei milioni di fan sparsi in tutto il mondo potrebbero presto trasformarsi in realtà: Harry Potter si appresta a diventare una serie tv basata sui libri di J. K. Rowling. Come riportato dall’emittente americana Bloomberg, la serie televisiva dovrebbe essere firmata da HBO Max Original in collaborazione con Warner Bros. Television, casa di produzione che ha già curato l’apprezzata trasposizione cinematografica.

Citando una fonte dichiarata attendibile, Bloomberg ha riportato come le parti sarebbero “vicine a un accordo” per trasformare in una serie tv le avventure di Harry Potter. Il progetto dovrebbe prevedere la realizzazione di un vero e proprio reboot su sette stagioni, ognuna dedicata a uno dei sette volumi in cui è suddivisa l’epopea letteraria del maghetto con gli occhiali.

La trattativa potrebbe, però, non essere poi così vicina alla conclusione, visto che un’ulteriore fonte, ripresa questa volta da IGN, pur confermando la trattativa tra HBO Max Original e Warner Bros. per la serie tv di Harry Potter, avrebbe smentito il raggiungimento di un accordo.

In particolare, i CEO di Warner ed HBO, David Zaslav e Casey Bloys, non sarebbero ancora riusciti a convincere l’autrice britannica ad accettare. J. K. Rowling dovrebbe, infatti, entrare nella produzione della serie più che altro come consulente. Una volta che l’accordo dovesse concretizzarsi, la produzione procederà con la scelta di uno sceneggiatore, chiamato a lavorare a stretto contatto con l’autrice.

Nonostante i numeri stropicciati raggiunti dai film della serie Animali fantastici, che infatti sulle cinque previste potrebbe interrompersi dopo le prime tre pellicole, quello di Harry Potter resta un franchise molto amato ed estremamente remunerativo per la Warner. A confermarlo, il grande successo raggiunto recentemente dal videogame Hogwarts Legacy. Senza dimenticare i quasi otto miliardi di dollari incassati solo al botteghino dalle otto pellicole cinematografiche. Normale, dunque, attendersi hype alle stelle e dita incrociate per la sempre più probabile serie tv.