Heidi Klum e la figlia Leni posano in lingerie per Intimissimi

Tale madre, tale figlia? Sembrerebbe proprio di sì a giudicare dalle foto scattate da Derek Kettela, il fotografo che ha immortalato per Intimissimi l’innegabile bellezza e sensualità di Heidi Klum e della figlia Leni Klum. Le due donne sono il nuovo volto del noto brand italiano di intimo che ha incentrato l’attuale campagna pubblicitaria non solo sull’amore e il sostegno tra madre e figlia ma soprattutto sulla self confidence con il proprio corpo. “La biancheria intima può farti sentire più bella e felice” ha scritto su Ig Heidi Klum.

Spigliate e sorridenti, madre e figlia hanno indossato due completi diversi seppur coordinati tra loro. La bionda e statuaria Heidi Klum ha indossato un evergreen dell’intimo, una bralette con slip impreziosita da piccoli dettagli in pizzo chiaro. Leni Klum invece, splendidi occhi azzurri e una cascata di capelli castani, ha sfoggiato il nuovo reggiseno Elena della collezione Autunno-Inverno di Intimissimi e una culotte in pizzo nero. Doppio outfit in coordinato per due fisicità diverse ma dotate di un innegabile sex appeal.

Leni Klum è nata dalla relazione della top model tedesca con Flavio Briatore ma è stata adottata dal cantante Seal, il secondo marito di Heidi Klum. Briatore non ha mai contestato questa scelta, fermamente convinto che un bambino debba crescere in un contesto familiare ben definito. Le distanze sia mentali che fisiche tra lui e l’ex compagna erano diventate incolmabili e Seal è stato a lungo l’unica figura maschile di riferimento per la ragazza. Heidi Klum oggi vive con il terzo marito, Tom Kauliz.