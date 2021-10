Il 30 ottobre 1945 nasceva Henry Winkler. Tutti lo ricordano per il suo ruolo di Arthur “Fonzie” Fonzarelli nella celeberrima sitcom Happy Days. Un personaggio che l’ha reso famoso in tutto il mondo, a cui ancora oggi, nonostante l’ultima puntata sia andata in onda nel 1984, viene inevitabilmente associato. Ma, oltre alla serie tv, l’attore ha avuto una lunga carriera, ricca di successi: ripercorriamola per celebrare il suo 76esimo compleanno.

Durante i 10 anni in cui Happy Days andava in onda, tra il 1974 e il 1984, Winkler ha recitato in numerosi film: tra questi, ad esempio, Crazy Joe di Carlo Lizzani, Heroes di Jeremy Kagan o Night Shift – Turno di notte, diretto dal suo grande amico, nonché collega nella sitcom, Ron Howard (che interpretava Richie Cunningham). Dopo la fine della serie tv che l’ha reso celebre, l’attore ha deciso di prendere una pausa dalla recitazione per dedicarsi alla produzione e alla regia.

Ha diretto infatti Alla scoperta di papà, nel 1988, e Un piedipiatti e mezzo, nel 1993, ma anche due episodi della famosa serie tv Sabrina, vita da strega. Come produttore, invece, ha firmato alcuni titoli di successo come MacGyver, Storie incredibili o Mr. Sunshine. Tra la fine degli Anni ’90 e i primi Anni Duemila, poi, è tornato davanti alla macchina da presa per recitare in film come Scream, Waterboy, Pazzo di te, Holes – Buchi nel deserto, Cambia la tua vita con un click o Zohan – Tutte le donne vengono al pettine.

Dal 2003 al 2006 è stato tra i protagonisti della serie tv Arrested Development – Ti presento i miei, in cui interpreta l’avvocato Barry Zuckerkorn. Nel 2008, poi, ha preso parte al cortometraggio diretto da Ron Howard a sostegno di Barack Obama, durante la sua corsa alla Casa Bianca. Un impegno, quello sul fronte politico, che Winkler non ha mai abbandonato: anche in occasione delle elezioni del 2020 si è apertamente schierato a favore di Joe Biden (in quell’occasione si è anche unito ad una reunion di Happy Days per sostenere il candidato democratico).

Non solo attore, produttore e regista. Il volto di Fonzie è anche scrittore. Dal 2003, infatti, ha iniziato a scrivere, insieme alla giornalista Lin Oliver, una serie di libri per ragazzi, che ha come protagonista Hank Zipzer, un bambino di nove anni che deve fare i conti con la dislessia (così come Winkler) e le difficoltà che questa gli causa a scuola. Dai romanzi è stata tratta anche una serie tv, Hank Zirper – Fuori dalle righe, andata in onda su Disney Channel e su Rai Gulp, a cui ha partecipato anche come attore.

Nel 2021 l’abbiamo visto comparire nuovamente sul piccolo schermo in Barry, una serie che unisce il dark alla commedia, uscita negli USA nel 2018 e andata in onda su Sky Atlantic, con protagonista Bill Hader.