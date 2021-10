Il 27 ottobre 2021 Kelly Osbourne compie 37 anni. Cantante, attrice e stilista, si è fatta conoscere soprattutto grazie alla serie tv The Osbournes, fiction basata sulla vita della sua famiglia. Suo padre è infatti la star dell’heavy metal Ozzy Osbourne, mentre sua madre Sharon è produttrice discografica e personaggio televisivo. Per celebrare il suo compleanno, ripercorriamo la sua carriera.

Kelly ha esordito nel mondo della musica nel 2002, lo stesso anno della messa in onda della prima stagione della serie tv. Il suo primo album, Shut Up, ha raggiunto il successo soprattutto grazie alla sua reinterpretazione di un brano di Madonna, Papa Don’t Preach, nonostante le vendite non siano state all’altezza delle aspettative. In seguito ad alcune divergenze con la casa discografica, Epic, la cantante l’ha abbandonata per passare alla Sanctuary. Quest’ultima le ha dato la possibilità di incidere Changes, una canzone dei Black Sabbath, in duetto con suo padre Ozzy; brano che ha scalato le classifiche inglesi in pochissimo tempo.

Con il secondo disco, Sleeping in the Nothing, Kelly segna il passaggio dal rock alla pop-dance con influenze Anni ’80. La copertina dell’album ha fatto invece molto discutere: sembra che la cantante abbia utilizzato il fotoritocco per apparire più magra, nonostante avesse apertamente dichiarato di sentirsi a proprio agio con il suo corpo, e di non volerlo cambiare. Un cambiamento, però, è arrivato nel 2020. Nei mesi di lockdown, Kelly Osbourne ha deciso di dare una svolta alla propria vita: grazie ad una dieta studiata appositamente per lei da un nutrizionista, ha perso circa 30 chili. Una nuova immagine per la cantante, che però non ha rinunciato ai suoi ormai iconici capelli lilla in stile manga.

Non solo cantante: nel 2004 ha esordito come attrice nella serie tv Life as we know it, che racconta le vicende di un gruppo di liceali. Nello stesso anno ha lanciato anche la sua linea di abbigliamento, Stiletto Killers, ispirata al rock con influenze punk e riferimenti ai cartoni animati. La linea è stata però chiusa nel 2006.