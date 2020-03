Homefest: lo show nel garage di James Corden con Andrea Bocelli e Billie Eillish

Gli artisti di tutto il mondo si stanno mobilitando per supportare la lotta al Coronavirus non solo con importanti donazioni, ma anche con spettacoli via streaming indirizzati a tutti i cittadini in quarantena.

James Corden si è unito al coro organizzando direttamente dal garage di casa sua uno speciale televisivo intitolato Homefest: Late Late Show Special che andrà in onda lunedì prossimo 30 Marzo alle 22.00 su CBS.

Il presentatore inglese, creatore dello show Carpool Karaoke, ha invitato alcune delle più grandi celebrità della musica ad esibirsi in live streaming nel suo spettacolo. Tra gli artisti ci saranno i BTS collegati dalla Corea del Sud, Dua Lipa da Londra, Andrea Bocelli dall’Italia, Billie Eillish con il fratello FINNEAS e John Legend in diretta da Los Angeles.

Tra un’esibizione e l’altra, Corden chatterà con star internazionali tra cui Will Ferrell e David Blaine e incoraggerà tutti gli utenti a seguire con rigore le misure restrittive del governo affinché venga frenata al più presto l’epidemia.

Durante lo show verranno anche fornite informazioni su come effettuare donazioni ad organizzazioni di beneficenza come Feed The Children che si occupa di aiutare i bambini in difficoltà e le loro famiglia, e Fondazione CDC impegnata a mobilitare partner del settore privato per sostenere l’emergenza.

Gli stessi produttori esecutivi del programma Ben Winston e Rob Crabbe hanno voluto sottolineare l’obiettivo dello show: “Da quando The Late Late Show è stato lanciato, abbiamo pensato a diversi modi per provare a fare uno spettacolo in questo momento. Con l’aiuto di alcuni meravigliosi ospiti cercheremo di mettere in scena il miglior spettacolo possibile per intrattenere, sensibilizzare, raccogliere fondi e, auspicabilmente, sollevare gli spiriti. Girare dal garage di James potrebbe essere tutt’altro che perfetto, ma speriamo che possa aiutare qualcuno, da qualche parte, che ha bisogno di un po’ di allegria in questo momento“.