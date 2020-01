Hotel romantici montagna: dove andare

È ancora tempo di sciate, cioccolate calde, ciaspolate sotto la luna, e San Valentino si avvicina: gli hotel romantici in montagna, quindi, sono la meta perfetta dove andare in due per godersi tutto il bello dell’inverno e di questo periodo dell’anno. Senza contare il relax in Spa, che permette di coccolarsi al caldo e di ritrovarsi lontani dai ritmi frenetici della quotidianità.

Che sia per il 14 febbraio, per un weekend romantico o per un viaggio speciale, è importante scegliere la location giusta e la struttura che offra il giusto mix di comfort e intimità.

La nostra redazione ha selezionato gli hotel più romantici in montagna, tra boutique hotel, baite senza tempo, panorami mozzafiato e proposte per cene a lume di candela.

5 hotel romantici montagna