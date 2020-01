Offerte San Valentino 2020: le mete più romantiche

Se avete deciso di festeggiare con un viaggio la vostra storia d’amore, allora non perdete le offerte San Valentino 2020 che vi permetteranno di raggiungere nel weekend del 14 febbraio le mete più romantiche, convenienti grazie a promozioni che riguardano cene a due, soggiorni, Spa.

Le proposte sono davvero per tutti i gusti e per tutti i budget, dall’agriturismo all’hotel di design, dal mare alla montagna passando per le città d’arte.

Le formule sono diverse ma hanno qualcosa in comune: permettervi di vivere insieme a lui o a lei momenti intimi di relax, godendo della compagnia reciproca, di paesaggi suggestivi, di buon cibo e ottimo vino.

Ecco le 5 mete più romantiche da raggiungere grazie alle offerte San Valentino 2020.

Feldthurnerhof (Velturno). Si chiama “Giorni spensierati” l’offerta di cui approfittare anche sotto San Valentino presso questa moderna struttura sui pendii soleggiati della Valle Isarco. Comprende mezza pensione, accesso all’area Wellness con piscina, escursioni guidate con le ciaspole, buono benessere per la Panorama-Beautyfarm di 50 o 80 euro in base alla durata del soggiorno. Da 3 a 7 notti (fino al 15 marzo), da 234 euro a persona. Prenota ora

Hotel Resort Villa Luisa & Spa (San Felice del Benaco). Una romantica proposta per vivere magici momenti nella splendida cornice del Lago di Garda. Il pacchetto per San Valentino comprende pernottamento in camera matrimoniale; prima colazione a buffet; bottiglia di prosecco con cioccolatini di benvenuto in camera; allestimento romantico in camera composto da petali di rose; libero accesso alla Spa; kit Spa; massaggio di coppia; cena romantica di San Valentino (bevande escluse) presso il Ristorante Acquadolce; sconto sul rituale Io e te in private Spa a 99 euro a coppia anziché 119. Prenota ora

Logge del Perugino (Città della Pieve). Tra Umbria e Toscana, il Sure Hotel Collection by Best Western a Logge del Perugino occupa un antico palazzo nobiliare circondato da un giardino con piscina. Per San Valentino ha pensato a Letto di Cuori con soffici coriandoli, rossi palloncini, dolci cioccolatini e una rosa rossa per lei a colazione; ingresso all’area benessere; kit benessere; massaggio di coppia al burro di Karité; romantica cena (bevande non incluse). Soggiorno di 2 notti 275 euro, 1 notte 185 euro. Prenota ora

Hotel Brunelleschi (Firenze). Un San Valentino appassionato e poetico, per condividere con la persona amata emozioni uniche, dalla cena esclusiva al pernottamento nell’hotel 4 stelle. Il pacchetto offerta San Valentino dell’hotel Brunelleschi include: uno o più pernottamenti in camera o suite matrimoniale; colazione a buffet; benvenuto in camera con pregiato cioccolato; cena di San Valentino presso il romantico Salone delle Feste; set-up personalizzato con fragranza d’ambiente e fiori freschi preferiti. Pacchetto di San Valentino disponibile da martedì 11 a domenica 16 febbraio 2020. Prenota ora