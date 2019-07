Lodge Trentino Alto Adige: i migliori

La montagna è il luogo giusto per rigenerarsi e, per farlo al meglio, si può scegliere di soggiornare in chalet o lodge di lusso come quelli del Trentino Alto Adige. In queste strutture si può godere del confort degli hotel cinque stelle e, allo stesso tempo, avere spazi più grandi dove trascorre la vacanza, maggiore riservatezza, Spa in camera e una cucina perfettamente attrezzata senza rinunciare al ristorante gourmet dell’hotel.

Ecco i 5 migliori lodge del Trentino Alto Adige dove soggiornare, sia in estate sia in inverno.

Adler Lodge Ritten: si trova poco distante da Bolzano a 1200 mt di altitudine, immerso nel verde del bosco dell’altopiano del Renon. Le ampie vetrate delle strutture hanno l’affaccio panoramico sulle Dolomiti. I lodge dell’Adler Ritten si possono raggiungere direttamente in funivia oppure in auto. Venti gli chalet con grandi vetrate, tutti dotati di sauna e caminetto, alcuni dei quali sono situati intorno a un laghetto naturale. Da provare l’area benessere nel bosco con sauna finlandese, biosauna aromatica e la saletta relax. I bambini sono ammessi a partire dagli 8 anni in su. Indirizzo: Stella, 20, 39054 Soprabolzano (Bz).

San Luis retreat hotel & lodges: dista pochi km da Merano ma i lodge sono immersi nella radura di un parco alpino di 40 ettari e sono distribuiti sulle rive di un lago. Al San Luis si può soggiornare negli chalet in legno sul bordo lago oppure in quelli immersi nella foresta. Disponibili anche le casette sugli alberi, su uno o più livelli. I lodge di diverse metrature possono ospitare anche le famiglie. Indirizzo: via Verano 5, 39010 Avelengo (Bz).

Gourmethotel Tenne Lodges: dista pochi chilometri da Vipiteno e pochi metri dalla cabinovia di Racines con la quale si raggiungono piste, rifugi e scenari naturali incantevoli. I lodge sono grandi, realizzati in legno e arredati in modo accogliente. La cucina è funzionale e dagli ampi balconi si gode del suono del ruscello. Con la mezza pensione si può godere della cucina del ristorante gourmet. I bambini soggiornano gratuitamente, con culla in stanza, fino ai 2 anni. Fanno parte del complesso: l’infinity pool con acqua della sorgente rivitalizzata; jacuzzi esterna e 3 differenti saune (finlandese, a vapore e alle erbe). Indirizzo: Racines, Frazione Colle, 51, 39040 (Colle Bz). Qui per prenotare

Hotel Gassenhof: situato nel cuore della Val Ridanna, dispone di 3 lodge, realizzati recentemente a 5 minuti di camminata dall’hotel, in legno naturale, pietra e vetro. La quarta struttura è uno chalet allestito su tre piani nel granaio. All’interno ci sono cabina agli infrarossi e una stufa in legno. È il posto ideale dove soggiornare in famiglia. Indirizzo: Untere Gasse, 13, 39040 Racines (Bz). Qui per prenotare