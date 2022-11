I 70 anni di Antonella Ruggiero, icona della musica italiana

Il 15 novembre di 70 anni fa nasceva a Genova Antonella Ruggiero, icona della musica italiana con la sua inconfondibile voce, che ha incantato intere platee esibendosi nei più grandi palcoscenici internazionali. La sua carriera resta legata in maniera indissolubile ai Matia Bazar, il gruppo nato nel 1975 e autore di alcune delle più celebri hit di quegli anni, come Stasera che sera, Vacanze romane e Ti sento. Tre anni dopo la nascita del gruppo, Antonella Ruggiero vince il Festival di Sanremo con il brano …e dirsi ciao.

Nel 1989, all’apice del successo, la Ruggiero prende la decisione di lasciare i Matia Bazar e dedicarsi alla vita privata. Di lì a poco però il richiamo della musica torna a bussare alla sua porta, conducendola verso una prolifica carriera da solista. Ed è da allora che Antonella va alla continua ricerca di nuovi ritmi da adattare alla sua anima Libera, come il titolo del suo primo album da solista, a cui segue il disco Registrazioni moderne. Intanto, torna al Festival di Sanremo nel 1998 sfiorando il successo (secondo posto finale) con il brano Amore lontanissimo.

A distanza di 25 anni dalla sua uscita, l’11 novembre 2022 Antonella Ruggiero si è voluta regalare la ripubblicazione di Registrazioni moderne, stavolta in doppio vinile e con due tracce bonus: Donde estas (Amore Lontanissimo) e Esta tarde que tarde (Stasera che sera). Oggi l’ex componente dei Matia Bazar si divide tra Italia e Germania, o meglio tra la Lombardia e Berlino, senza rinunciare al contatto con la natura. La stessa natura che vorrebbe accanto a sé per l’unico concerto che ancora le manca, quello in mezzo a una foresta.