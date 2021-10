I Beatles sbarcano su TikTok! Ben 36 canzoni del catalogo della leggendaria band di Liverpool finiscono su un canale ufficiale del social network cinese. Gli iscritti potranno così utilizzare le melodie di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr per i video dei loro balletti e degli sketch, ormai popolarissimi tra giovani e non.

I Fab Four, con l’account @TheBeatles, sono sulla piattaforma con brani come Hey Jude, Love me do, The long and winding road, I want to hold your hand, Something, Eleanor Rigby, Day tripper e Paperback writer. La scelta di aprire un profilo alla band nasce in occasione dei festeggiamenti per l’edizione remixata ed estesa dell’album Let It Be da parte di Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Sul canale si potranno vedere filmati esclusivi, dietro le quinte inediti e approfondimenti sulla band e sui testi delle singole canzoni con interviste speciali.

Menzione speciale per quest’album storico, protagonista del documentario The Beatles: get back. Una serie in tre parti del regista premio Oscar Peter Jackson, in anteprima su Disney+ il 25, 26 e 27 novembre 2021. I tiktoker si possono sbizzarrire con tutte le 12 le canzoni iconiche del disco, incluse le leggendarie Get back, Across the universe e, manco a dirlo, la stessa Let it be, oltre al duetto di John Lennon e Paul McCartney I ‘ve got a feeling e I me mine scritta da George Harrison, ultima canzone finita come gruppo.

Su TikTok è inoltre possibile seguire gli account dei singoli membri. Come quello di John Lennon, messo in rete in occasione di quello che sarebbe stato l’80esimo compleanno del cantante. O quello di McCartney, che si è iscritto al social teen a dicembre 2020 in occasione dell’uscita di McCartney III. Ringo Starr, invece, si è unito alla piattaforma per la sua festa di compleanno #PeaceandLove, mentre il catalogo di George Harrison è stato lanciato per promuovere la riedizione per il 50esimo anniversario del suo album All Things Must Pass.