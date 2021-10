Chi è Viola, tiktoker da 12 milioni di views e autrice del brano Se ti va

Ha 24 anni, è nata a Roma, è cresciuta a Latina e studia lingue a Modena. Si chiama Eleonora Viola, in arte Viola, ed è una delle tiktoker italiane più seguite e apprezzate del momento. Il successo, per lei, è arrivato da un momento all’altro: tutto è cominciato alla fine del 2020, quando ha pubblicato sul social una cover di Summertime sadness di Lana del Rey. Meno di un anno dopo, a luglio 2021, è uscito il suo primo singolo, Se ti va.

Pochi mesi prima aveva deciso di postare un video della canzone su TikTok, ed è subito diventato virale, ottenendo circa 12 milioni di visualizzazioni. Così, da semplice studentessa, Viola è arrivata a 270mila followers (pochi mesi prima ne aveva appena 200), e davanti a lei si è aperta una carriera da musicista. Cantare è infatti sempre stato il suo sogno, fin da quando da bambina ha iniziato a studiare pianoforte.

Merito anche di Fedez, che ha condiviso il video della ragazza sul suo profilo, facendo aumentare le visualizzazioni in pochissimo tempo. Prima di Se ti va, Viola aveva conquistato gli utenti di TikTok grazie alle sue cover, ma anche alle strofe, scritte da lei, in cui tocca argomenti importanti di attualità, come al parità di diritti, l’omofobia, l’uguaglianza, il razzismo. Un successo che l’ha portata a diventare anche speaker del TEDxSalon di Vicenza dove, il 10 ottobre, ha portato sul palco per la prima volta dal vivo la sua canzone.

Durante il suo intervento al TEDx, poi, Viola ha parlato dei cambiamenti del mercato discografico e di come i social network abbiano influito in questo senso.

“I social sono ormai uno strumento potentissimo per veicolare le informazioni. TikTok in particolare sta spopolando tra le nuove generazioni: la brevità dei video è una forma di comunicazione veloce ed efficace. Tutto questo può portare a una mancanza di concertazione e di attenzione, ma allo stesso tempo può essere fonte di creatività e dare vita a nuove forme di espressione. Al TEDx Salon di Vicenza racconterò la mia esperienza che mi ha vista arrivare a pubblicare il mio primo singolo “Se ti va” proprio grazie a un video diventato virale su TikTok”,

ha spiegato la ragazza proprio sui social.