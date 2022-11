I russi scambiano Andrea Dianetti con Damiano David dei Maneskin

C’è ancora qualcuno che non conosce Damiano David, nonostante con il suo gruppo abbia appena ottenuto la candidatura ai Grammy Awards 2023 nella categoria Best New Artist. È il caso di noto sito russo specializzato in spettacolo e cinema, che ha voluto dedicare un articolo a Damiano e alla sua relazione con Giorgia Soleri. Più che l’articolo in sé, a colpire è stata l’immagine scelta dal giornalista per il pezzo: nella copertina non c’è Damiano, bensì Andrea Dianetti durante la sua esibizione a Tale e Quale Show nelle vesti del frontman dei Maneskin.

La gaffe del sito russo ha ben presto fatto il giro del web. Ad accorgersene è stato anche lo stesso Andrea Dianetti, concorrente dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. L’attore originario di Roma ha postato divertito un tweet dove riprende lo screenshot del portale russo in cui compare la sua foto anziché quella del vero Damiano. Da una parte c’è dunque l’errore grossolano del giornalista, dall’altra però anche l’eccellente lavoro dello staff che lavora alle esibizioni di Tale e quale show.

L’articolo del sito russo parlava del successo incredibile raggiunto dalla band romana dopo il successo all’Eurovision Song Contest, arrivato dopo l’eccezionale primo posto ottenuto al Festival di Sanremo. La narrazione del giornalista proseguiva poi con la relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri, fantasticando anche su presunte voci che vorrebbero i due a un passo dal matrimonio. Al momento, infatti, Damiano e Giorgia non hanno ancora parlato del giorno delle nozze.