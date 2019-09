20 Idee regalo 18 anni per ragazza e ragazzo

Le idee regalo per i 18 anni sono sicuramente tante, sia per ragazza che per ragazzo, ma molto spesso ci “mandano in crisi” perché non sappiamo bene cosa possa piacere al festeggiato o alla festeggiata.

DireDonna vi illustrerà 20 idee regalo, originali e per ogni budget a disposizione, sia per lei che per lui.

Alcune proposte sono sicuramente adatte a entrambi, come il kindle, il lettore blu-ray o il trolley. Altre, come gioielli e orologi, sono regali più mirati. I ragazzi d’oggi amano i viaggi e la tecnologia, ma alcune proposte, quali borse o macchine fotografiche, sono davvero senza tempo.

Vediamo insieme le 20 idee regalo per 18 anni proposte dalla redazione di DireDonna, in collaborazione con Amazon.

Idee regalo 18 anni per ragazza

Fresh ’n Rebel Clam cuffie bluetooth

Un regalo molto di tendenza, queste cuffie senza fili con sistema bluetooth sono circumaurali e coprono l’intero orecchio. La ricarica dura ben 35 ore, permettendovi di affrontare un’intera giornata fuori casa o persino un viaggio con una sola ricarica.

Prezzo consigliato: 99,99 euro

Acquista ora

Kindle Paperwhite

Uno dei modelli più sottili e leggeri, per chi ama la comodità della lettura ovunque si trovi. 8 GB di spazio di archiviazione, con luce regolabile integrata.

Prezzo consigliato: 129,99 euro

Acquista ora

Pandora Braccialetto in Argento

Il più acquistato e richiesto, il braccialetto in argento di Pandora è uno dei regali più graditi da una ragazza per i suoi 18 anni. Decine e decine sono i charm abbinabili, acquistabili anch’essi su Amazon.

Prezzo consigliato: 59,00 euro

Acquista ora

Ciondolo Pandora “Birthday”

Regalo abbinabile al bracciale in argento Pandora. Questo charm è perfetto in occasione di un compleanno. Realizzato in Argento Sterling 925.

Prezzo consigliato: 35,00 euro

Acquista ora

Fotocamera Fujifilm Instax Mini 9

Questa comoda fotocamera che sta facilmente in borsa realizza foto istantanee, è fornita di selfie mirror e della modalità High-Key, che permette di scattare immagini più nitide con un look morbido, adatto per i ritratti.

Prezzo consigliato: 84,99 euro

Acquista ora

The Twilight Collection (DVD)

Nuova edizione celebrativa del cofanetto di una delle saghe più amate del cinema. Rivivi la storia di Bella e Edward grazie ai DVD di Twilight, un ottimo regalo per le amanti del cinema.

Prezzo consigliato: 67,01 euro

Acquista ora

WILIT T3 Lampada da Scrivania LED

Questa lampada LED di alta qualità è un ottimo elemento decorativo per la scrivania di una ragazza. Di bell’aspetto e molto utile, è un regalo intelligente e con un prezzo davvero imbattibile. Si possono selezionare ben 256 colorazioni differenti.

Prezzo consigliato: 23,99 euro

Acquista ora

Miss Lulu Borsa a Tracolla/Zaino in pelle

Questa elegante borsa, in pelle di saffiano, può essere utilizzata anche come zaino e porta pc. Adatta ad ogni stagione, è realizzata dai produttori e distributori ufficiali di Miss Lulu e Kono.

Prezzo consigliato: 18,99 euro

Acquista ora

Pupa Trousse

Una confezione divertente, una serie di palette di colori differenti. Contiene correttore, blush in crema, blush compatto, illuminante in crema, illuminante compatto, primer, sei ombretti compatti, una matita occhi, applicatore occhi doppio, due rossetti brillanti, gloss, due rossetti classici.

Prezzo consigliato: 24,79 euro

Acquista ora

AmazonBasics – Valigia Trolley

Tutte le ragazze amano viaggiare, quindi questo trolley color arancio di AmazonBasics è un regalo infallibile. Comodo e capiente, ha una rifinitura anti-graffio.

Prezzo consigliato: 49,99 euro

Acquista ora

Idee regalo 18 anni per ragazzo

HUAWEI Band 2 PRO Smartwatch

Il regalo più ricercato al momento dai ragazzi è sicuramente lo smartwatch. Questo modello è consigliato per gli sportivi, ergonomico, perfetto sia per le nuotate che per le corse, registrando la frequenza cardiaca. Crea per te un apposito programma di allenamento.

Prezzo consigliato: 99,90 euro

Acquista ora

PlayStation 4 PRO + PS Live Card 20€

La piattaforma di videogames più acquistata è disponibile su Amazon insieme ad una carta prepagata di 20 euro da utilizzare sullo store. Ultimo modello disponibile.

Prezzo consigliato: 419,99 euro

Acquista ora

Huawei Mediapad T3 Tablet

Per chi non rinuncia alla comodità del pc unito alla snellezza di uno smartphone, il tablet è un ottimo compromesso. Schermo antiriflesso, possibilità di ingrandire l’immagine e fornito di una batteria di lunga durata.

Prezzo consigliato: 199,99 euro

Acquista ora

Sony DSC-H300 Fotocamera Digitale

Per gli amanti della fotografia, questa macchina digitale è l’ideale, specie per chi muove i primi passi nel campo. Risoluzione eccelsa e zoom digitale accompagnano il design classico Sony.

Prezzo consigliato: 200,00 euro

Acquista ora

Sony BDP-S1700 Lettore Blu-Ray

Il lettore blu-ray Sony di ultima generazione è un regalo molto apprezzato, anche date le recensioni Amazon positive. Comprende ingresso usb, smat e internet TV e compatibilità con Xvid e Xvid HD.

Prezzo consigliato: 90,00 euro

Acquista ora

Xbox One S

Insieme alla Playstation, la consolle leader del mercato. L’ultimo modello, centinaia di titoli tra cui scegliere, per un regalo che non può non piacere. Incluso Minecraft Creators Pack con GamePass di un mese.

Prezzo consigliato: 300,99 euro

Acquista ora

Avengers – La serie completa (DVD)

Dopo il successo al cinema, la saga degli Avengers arriva direttamente a casa vostra. Il cofanetto contiene 4 film in dvd, per i tantissimi appassionati di queste pellicole.

Prezzo consigliato: 29,90

Acquista ora

Custodia iPhone XS in silicone

Una cover originale Apple, un regalo perfetto per un ragazzo amante del suo iPhone XS. Realizzata in silicone, attutisce i colpi e le cadute, disponibile in vari colori.

Prezzo consigliato: 45 euro

Acquista ora

Altoparlanti Majestic

Questo grande altoparlante è fornito di ingresso usb, micro sd e connessione bluetooth. Ha la funzione radio, un design moderno, e il festeggiato potrà ascoltare la sua musica come mai prima.

Prezzo consigliato: 110,90 euro

Acquista ora

Echo Plus

Tutti i ragazzi ne vogliono uno, Echo Plus è l’altoparlante intelligente che funziona tramite comandi vocali ed è connesso ad Alexa. Tutte le comodità di casa ora sono a portata di voce.

Prezzo consigliato: 149,99 euro

Acquista ora