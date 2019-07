Quale macchina fotografica Polaroid scegliere per istantanee perfette

La macchina fotografica Polaroid per istantanee è tornata di moda, insieme agli anni ’80, e per questo DireDonna vi guida nella scelta del modello più adatto alle vostre esigenze. Facciamo un passo indietro, tornando nell’era dell’analogico, senza rinunciare alle nuove tecnologie.

Oggi chiamate instant camera, queste macchine fotografiche sono state inventate dalla Polaroid e, infatti, ancora oggi si usa spesso erroneamente questo termine per indicare tutti i modelli di istantanee, anche di altri marchi. Abbiamo scelto concentrarci sul brand più noto, garanzia di affidabilità e modernità.

La Polaroid ha sviluppato nuovi modelli adatti anche a chi non ha vissuto l’epoca d’oro delle istantanee, ed è non abituato a stampare le foto. Questa abitudine è infatti stata sostituita dalla pubblicazione sui social. Vediamo allora i vantaggi e le novità delle macchina fotografica Polaroid.

La qualità odierna delle stampe è molto migliorata, si riescono ad ottenere foto migliori e che difficilmente si usurano. Le macchine fotografiche Polaroid oggi si distinguono in analogiche e digitali. Nel primo modello, una volta scattata la foto questa viene stampata; con il secondo si può visionare e decidere se stamparla. Spesso si può inserire una scheda SD per archiviare le foto scattate e stamparle in un secondo momento.

Importante anche la scelta del formato della stampa: alcune fotocamere puntano al formato wide classico (600 film), altre un formato più piccolo (300 film) e, infine, il più in voga oggi è quello POP con immagini quadrate (come sui social).

Migliori macchine fotografiche Polaroid

DireDonna ha scelto per voi sei modelli di macchina fotografica Polaroid per istantanee cool, valutando recensioni Amazon, rapporto qualità-prezzo e un giusto compromesso tra tradizione e innovazione.

Polaroid 600 Camera

Il primo modello che vi proponiamo è quello tradizionale. Riprende i modelli storici, è grande, in plastica e analogica. La barra del flash si può abbassare, si può regolare la distanza di messa a fuoco e la compensazione dell’esposizione, per avere foto più o meno luminose. Il flash è automatico, così come la stampa, su pellicole wide.

Pro: la macchina Polaroid più tradizionale, semplice da usare e analogica.

la macchina Polaroid più tradizionale, semplice da usare e analogica. Contro: non possiamo scegliere se stampare o meno le foto.

Prezzo consigliato: 139,99 euro

Polaroid OneStep 2

Questo è uno dei modelli meglio recensiti su Amazon e dei più nuovi. Si tratta di una evoluzione della macchina appena presentata, con moderni accorgimenti. Ha pochi settaggi, è intuitiva, permette di regolare l’esposizione e ha l’autoscatto. Il tocco vintage è dato dal flash sempre acceso. La sua batteria si può ricaricare con mini cavo USB. Le stampe sono su pellicole 600 Film o i-Type.

Pro: il miglior rapporto qualità-prezzo.

il miglior rapporto qualità-prezzo. Contro: alcuni utenti Amazon si sono lamentati della qualità delle foto.

Prezzo consigliato: 129,99 euro

Polaroid OneStep+

Questo modello è a metà strada tra analogico e digitale. Si tratta del più acquistato su Amazon e per questo la nostra scelta. Questa macchina fotografica per istantanee è fornita di potente flash, autoscatto, e in più è collegabile ad uno smartphone. Questo vi permette di utilizzare funzioni aggiuntive, tra le quali quella per condividere lo scatto anche sui social network.

Pro: connubio tra analogico e digitale, con foto condivisibili sui social.

connubio tra analogico e digitale, con foto condivisibili sui social. Contro: non tutti gli utenti Amazon amano il mix tra le due tecnologie.

Prezzo consigliato: 159,99 euro

La nostra scelta: Polaroid è riuscita ad accontentare tutti con questo modello, unendo la tecnologia più tradizionale a funzioni più moderne. Ora le vostre polaroid saranno subito disponibili in rete.

Polaroid Snap Touch

Un modello più moderno, più piccolo e comodo, fornito di tanti effetti amati dai giovanissimi. Un’ottima prima macchina fotografica. Grazie alla funzione Bluetooth si collega al vostro smartphone, diventando una piccola stampante portatile. La memoria, non molto grande, è espandibile con una scheda di memoria.

Pro : molti effetti extra.

: molti effetti extra. Contro: memoria interna molto piccola.

Prezzo consigliato: 199,99 euro

Polaroid Pop

Questo modello stampa le vostre foto in formato quadrato e in ottima qualità. Potete salvare le foto sulla micro SD e decidere se e quando stamparle. Il sensore è da 20 megapixel, maggiore degli altri modelli. Collegabile sia al Bluetooth che al WiFi, è possibile creare anche piccoli video e gif.

Pro: nuovo formato di stampa quadrato stile Instagram

nuovo formato di stampa quadrato stile Instagram Contro: le stampe risultano più sbiadite della qualità originale

Prezzo consigliato: 214,99 euro

Polaroid Mint Shoot + Print

La particolarità di questo modello, disponibile in 5 colori differenti, è la stampa su carta adesiva. Con la tecnologia Zero Ink non c’è inchiostro e non sbiadisce. La fotocamera ha un orientamento verticale, ed è possibile scegliere tra sei modalità di colori prima di scattare.

Pro: nuova stampa su carta adesiva

nuova stampa su carta adesiva Contro: il prezzo della carta risulta un po’ alto

Prezzo consigliato: 129,99 euro

