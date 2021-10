Il lunedì sera di Iris è tutto per il Padrino – Parte Terza, terzo e ultimo capitolo della saga con Al Pacino. Il film del 1990, in onda il 25 ottobre 2021, è diretto da Francis Ford Coppola ed è la parte finale della trilogia sulla famiglia Corleone iniziata nel 1972. In questa pellicola ritroviamo tutto il cast dei primi due lungometraggi, oltre alle new-entry Andy García e Sofia Coppola, a eccezione di Robert Duvall. In sostituzione il regista inventò apposta il personaggio di B.J. Harrison, interpretato da George Hamilton.

Nella New York di fine Anni ‘70, come si vede anche nel trailer, un anziano Michael Corleone malato di diabete è deciso ad allontanare la famiglia dalla malavita in favore di affari più onesti. Con la Fondazione Vito Andolini Corleone, si impegna nel rinnovamento della cultura e della società siciliane, attività per cui riceve un’onorificenza dal Vaticano. Coglie l’occasione per rendere leciti i suoi affari e con la collaborazione del figlio illegittimo di suo fratello Sonny, Vincent Mancini, prende parte agli affari della Banca Vaticana con un investimento di 600 milioni di dollari.

Vorrebbe anche assumere il controllo della Internazionale Immobiliare, ma le forze coinvolte sono potenti e pericolose e l’impresa è molto più complicata del previsto. L’Arcivescovo Gilday infatti, vuole usare i fondi investiti da Corleone per evitare la bancarotta causata da un gruppo di deputati italiani senza scrupoli. Michael, mentre è a una riunione con gli altri boss, riesce a scampare a un agguato in cui rimangono uccisi quasi tutti e comprende in quel momento che tutti gli sforzi per uscire dal mondo criminale sono inutili.

La pellicola, candidata a sette nomination agli Oscar e ai Golden Globe del 1991, è stata la più costosa della saga, con un budget di 54 milioni di dollari. Nel 2021 il regista, in occasione del 30esimo anniversario dell’uscita nelle sale del film, ha annunciato una nuova versione modificata e restaurata, intitolata Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone.