Sabato 13 novembre 2021 Iris manda in onda in prima serata il film del 1996 Sleepers. La pellicola diretta da Barry Levinson e tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Lorenzo Carcaterra. Nel corso degli anni il lungometraggio è passato alla storia come dramma basato su una storia vera. Il suo autore si è a lungo battuto per sostenere questa versione, ma la procura di New York e il Dipartimento carceri minorili smentirono la cosa.

Il film fu presentato al Festival del Cinema di Venezia nel ‘96 e uscì nelle sale nell’ottobre dello stesso anno. A portare i personaggi di Carcaterra sul grande schermo c’è un fantacast: Robert De Niro, Brad Pitt, Kevin Bacon, Dustin Hoffman, Jason Patric e Vittorio Gassman in una delle sue ultime apparizioni.

La pellicola, come il libro da cui è tratta, segue la storia di quattro ragazzi: Lorenzo, Michael, John e Tommy, cresciuti ad Hell’s Kitchen, un quartiere malfamato di New York, in situazioni familiari disagiate. I quattro giovani, tutti minorenni, condividono una forte amicizia e durante la calda estate del 1967 tentano di rubare un carretto di hot dog. La bravata finisce per ferire gravemente un anziano signore all’uscita della metropolitana e i ragazzi vengono arrestati e condannati a un anno di riformatorio, da scontare presso il Wilkinson Home, un periodo che segnerà per sempre la loro vita.

Durante la detenzione i quattro protagonisti subiscono terribili violenze psichiche e fisiche da parte degli agenti dell’istituto, specie da Sean Nokes. Dopo molti anni, gli amici ormai adulti, decidono di vendicarsi di tutto il male subito e mai dimenticato. La vendetta inizia quando John e Tommy, nel frattempo divenuti killer, riconoscono Nokes in una tavola calda e lo uccidono. Michael, che è diventato sostituto procuratore distrettuale, riesce a fare in modo che gli venga assegnato il caso e insieme agli altri tenta di scagionare i suoi amici durante il processo e nel frattempo far venire a galla la verità sulla loro infanzia e i crimini delle guardie coinvolte.