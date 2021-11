Mercoledì 10 novembre 2021 RaiUno propone in prima serata Il Volo in un concerto-evento in tributo al Maestro Ennio Morricone. Lo spettacolo si è tenuto all’Arena di Verona a giugno e arriva in replica in differita dopo il rilascio del disco Il Volo Sings Morricone, disponibile in vendita dal 5 novembre.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ripercorrono l’arte di Morricone, attraverso 14 tracce. L’album è stato anticipato dall’uscita del singolo Ecstasy of Gold, disponibile in una versione speciale. Il testo del brano è stato scritto da Andrea Morricone, proprio per essere cantato dal trio pop-lirico ormai famoso in tutto il mondo.

Nella fatica discografica sono presenti molte importanti collaborazioni. Ci sono il violinista David Garrett in La Califfa, Stjepan Hauser dei 2Cellos in Se, il trombettista Chris Botti in Come Sail Away e il flautista Andrea Griminelli in Nella fantasia. In estate il terzetto si è esibito nella magica cornice dell’Arena di Verona per celebrare il Maestro e l’evento è stato trasmesso in diretta su RaiUno ottenendo il il 25,8% di share e conquistando 4.702.000 telespettatori.

La data della replica, il 10 novembre, coincide con l’anniversario della nascita di Ennio Morricone. Uno splendido monologo di Marco Giallini, dedicato a Sacco e Vanzetti, da ritmo e arricchisce la serata. Sul palco anche un’altra ospite del mondo della tv e del cinema: Laura Chiatti, che insieme ai cantanti è protagonista di una gag per poi chiedergli di cantare Un amore così Grande.