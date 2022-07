Pur essendo ormai passati diversi anni dall’ultima puntata, Non è la Rai continua a essere considerata una delle trasmissioni che ha fatto la storia della Tv. Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Laura Freddi, Miriana Trevisan e Antonella Mosetti sono solo alcune delle ragazze che da qui hanno mosso i primi passi della loro carriera. Tra loro molti ricorderanno anche Ilaria Galassi, grande amica di Mosetti e celebre per i suoi capelli biondi con tanto di frangetta, al pari della collega, che poteva essere considerata la sua versione mora.

In tanti amavano Ilaria per la sua semplicità e allegria ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo non è proseguita e oggi, a 46 anni, ha un nuovo impiego come badante di una donna di 90 anni.

Fino a qualche tempo fa lei faceva la cassiera nel negozio di parrucchiere del compagno, che è stato chiuso però a causa della pandemia. Il suo lavoro attuale non le garantisce grandi guadagni, ma è indispensabile per la sua famiglia.

“Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 9 alle 13 – ha detto in un’intervista a Fanpage.it -. Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: ‘Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata’. Mi piace farlo. E poi, in questo periodo non sto lavorando. Ho mandato il curriculum ovunque, ma è difficile trovare lavoro e così ho accettato di occuparmi di Ausilia. Sta lavorando solo il mio compagno. Dobbiamo pagare l’affitto. Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti”.

Affezionarsi alla signora che assiste per lei è stato quasi naturale. Anzi, starle vicino le ha permesso di imparare a risparmiare con il cibo: “Non si butta niente. Bisogna sempre reinventare un pasto nuovo, quando ci sono degli avanzi”.

Nonostante tutto, lei continua ad amare quel mondo che le aveva regalato la popolarità quando era solo una ragazzina. Recentemente c’era stata la possibilità di prendere parte a L’Isola dei Famosi 2022, edizione a cui ha partecipato una sua ex collega, Pamela Petrarolo, ma la selezione non è andata a buon fine. Inoltre, ha raccontato di aver provato altrove: “Ho fatto un provino su Zoom e due di persona, con tutti gli autori. Nell’ultimo mi sono un po’ ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine mi hanno detto: ‘Hai tante qualità, ma non ti sai vendere’…”.