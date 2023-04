Ilona Staller, 71 anni, in arte Cicciolina, sta affrontando un periodo di grandi difficoltà economiche e si trova costretta a mandare all’asta lo storico appartamento sulla Cassia. L’abitazione romana è famosa per essere il set di alcune riprese hard con cui l’ex pornoattrice ha ottenuto grande successo nel corso degli Anni ’80 e, nel luglio del 2023, verrà venduta al miglior offerente.

“Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare. Altrimenti avrei saldato il mio debito e avrei tenuto la casa”, rivela l’attrice nel corso di un’intervista per Il Messaggero.

Reduce dalla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, Ilona Staller lamenta da diversi anni la difficile situazione economica in cui si trova, peggiorata ulteriormente dopo il mancato rinnovo del vitalizio parlamentare (che recepiva per essere stata un membro dei Radicali), il divorzio dall’ex marito Jeff Koons e la denuncia di un furto milionario subito nel 2016.

Per cercare di risanare i propri debiti, Cicciolina, ha messo in vendita alcuni degli abiti più costosi, gioielli, quadri e altre case di proprietà, ma sembra che questo non sia bastato. L’Agenzia delle Entrate, infatti, le ha pignorato l’immobile situato a nord di Roma e l’ha messo all’asta con un prezzo base di 231mila euro.

L’appartamento di 130mq si trova al piano terra di un comprensorio dotato di piscina ma, secondo la pornostar, è stato sequestrato ingiustamente: “La cosa incredibile è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato”, spiega la donna e aggiunge: