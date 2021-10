Attrice e cantante dalla voce eterea e armoniosa, Irene Fargo, al secolo Flavia Pozzaglio, è nata a Palazzolo sull’Oglio il primo novembre 1962. Dopo aver fatto parte di un coro polifonico, debutta da solista sul palco del Festival di Castrocaro nel 1987 con il suo nome d’anagrafe e la canzone Fretta di te. Il suo nome d’arte nasce con l’incontro con il produttore Enzo Miceli, con cui inizia a delineare il personaggio che la farà conoscere a livello nazionale. Con il suo pseudonimo torna, nel 1988, con il 45 giri d’esordio Dialoghi/Meccanismi.

Nel 1991 Irene partecipa al Festival di Sanremo e si classifica seconda nella categoria nuove proposte con il brano La donna di Ibsen, il cui testo è ispirato ad una pièce del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen intitolato La donna del mare. Il 45 giri, che fa da traino all’album viene anche ristampato con l’aggiunta di un brano inedito, Ti do una canzone, in duetto con Grazia Di Michele. Nel 1992 è ancora all’Ariston tra le nuove proposte con la canzone Come una Turandot, un omaggio all’opera di Giacomo Puccini.

Il secondo album, pubblicato alla fine della rassegna, si intitola La voce magica della luna, e nello stesso anno Fargo ottiene un terzo posto al Cantagiro. Tra il 1997 e il 1999 mette in cantiere altri tre dischi, venendo invitata spesso come ospite nei programmi di Paolo Limiti. L’ultimo CD di Irene, una serie di cover dal titolo Insieme contenente alcuni inediti, tra i quali Nel mio amore, colonna sonora dell’omonimo film di Susanna Tamaro che è anche l’autrice del pezzo insieme a Mario Gardini e Giovanni Paolo Fontana.

Gli Anni 2000 la vedono protagonista in alcuni musical: Il ritratto di Dorian Gray, I promessi sposi, Masaniello per la regia di Tato Russo e Cleopatra per la regia di Claudio Insegno. Nel 2008 Irene partecipa alla serata di beneficenza per la Croce Rossa Italiana Festa del mare e delle stelle, organizzata da Lucio Dalla & Nando Garozzo insieme ad altri artisti quali Patti Smith, Sting, Mario Venuti, Samuele Bersani, Farida, Babilon Suite, Ron e Max Gazzè. Nel 2009 Irene Fargo e Lucio Dalla organizzano un’altra kermesse per l’AIDO (Associazione Italiana per la Donazioni Organi) a Marina di Riposto.

Nel 2012 torna in radio con il singolo Acrobati tratto dal nuovo album Crescendo, dopo aver riscosso grande successo all’estero. Non manca nel disco anche un omaggio al grande amico scomparso Lucio Dalla, con una commovente interpretazione in spagnolo del brano Caruso. Alla fine del 2012 le viene conferito il premio One Media Awards per i 25 anni di carriera durante la serata di Gala organizzata dalla One Production Radio/TV in collaborazione con Kiss Radio Malta.