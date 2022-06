Nicolas Vaporidis è il vincitore della 16esima edizione dell’Isola dei famosi, la più lunga di sempre. Intorno all’una e venti di notte del 27 giugno Ilary Blasi, a distanza – questa è infatti la prima finale non disputata in studio – ha pronunciato il verdetto ai naufraghi in Honduras. Un risultato che ha visto il trionfo – ormai scontato – dell’attore, mentre un secondo posto – quello di Luca Daffré – che ha invece stupito i telespettatori.

Terza classificata Carmen Di Pietro (vecchia gloria insieme a Lory Del Santo) che è riuscita a imporsi anche nell’edizione 2022. Il trofeo è andato quindi all’attore simbolo della maturità tricolore (grazie al ruolo di Luca Molinari in Notte prima degli esami) che, contrariamente a quanto accade solitamente nei reality, è riuscito ad essere sempre coerente con sè stesso, dicendo la verità e smontando le strategie.

Nicolas è il vincitore di questa edizione dell'#Isola!! 🏆 pic.twitter.com/VNdZN1fU92 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 27, 2022

“L’Isola non è stata una rivincita ma una sfida, un’esperienza che se non avessi fatto mi sarei pentito. Avevo paura. Cinque o dieci anni fa non sarei stato in grado di farla: avrei dato di matto. A quarant’anni ho fatto un percorso che mi ha aiutato a essere quello che già ero“, ha detto Nicolas Vaporidis, poco prima che Ilary Blasi chiudesse il televoto.

Come testimonia anche Vanity Fair, l’edizione 2022 del reality show made in Mediaset è riuscita a splendere proprio anche grazie alla conduttrice romana, che in poco tempo è riuscita a cucirsi addosso il programma come se lo avesse sempre condotto, e a due opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.