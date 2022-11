Suor Cristina lascia il velo e si dedica alla musica: "Oggi lavoro come cameriera in Spagna"

“L’amore uccide ciò che siamo stati perché si possa essere ciò che non eravamo”. Le parole di Sant’Agostino descrivono alla perfezione la vicenda di Suor Cristina che, smessi gli abiti religiosi, è tornata a essere semplicemente Cristina Scuccia. È stato proprio l’amore a guidare le sue scelte, in ogni passaggio della sua vita. Ripercorriamo brevemente la sua esperienza. La religiosa, dopo aver ottenuto il benestare della Madre Superiora del suo ordine, partecipa nel 2014 a The Voice, il fortunato talent show in onda su Rai 2, e sceglie la squadra di J-Ax, uno dei giudici del programma. “Io ho un dono e ve lo dono” sono state le parole con cui la suora ha spiegato la decisione di prendere parte alla trasmissione.

Il suo è un vero e proprio trionfo. Vince ed entra nel cuore degli italiani. Il successo si trasforma però in un’arma a doppio taglio, le consorelle cercano di proteggerla ma l’eccesso di preoccupazione da parte dell’ordine la fa sentire limitata, anche nella sua vita da religiosa. Suor Cristina inizia ad avvertire un forte disagio, non riesce a stare bene con se stessa, sente di essere arrivata alla fine di un percorso ma non ha il coraggio di ammetterlo: ha paura del giudizio e teme di deludere la famiglia. L’arrivo della pandemia acuisce il malessere e la donna cerca aiuto. Capisce che quell’amore che l’ha portata a vestire gli abiti religiosi si sta trasformando in altro.

Decide di cambiare vita e prende una decisione forte e coraggiosa. Parla con la famiglia e soprattutto con la madre che è spaventata da questo inaspettato salto nel buio. Suor Cristina però è tenace e risoluta, sa che cambiare vita non vuol dire rinunciare a quel Dio di cui sente forte la presenza nella sua esistenza, soprattutto in questo momento così duro. La donna quindi torna a essere semplicemente Cristina Scuccia, ed è così che si presenta davanti alla telecamere di Verissimo per raccontare la sua storia. Oggi vive in Spagna dove lavora come cameriera. Crede fermamente nell’amore ma “non è la mia priorità al momento. Bisogna curarsi, amarsi, prima di riuscire ad amare gli altri”.