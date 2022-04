Durante una chiacchierata con Lory Del Santo e Marco Cucolo, Ilona Staller ha svelato chi, tra i naufraghi, desta il suo interesse. Incuriosita dai rapporti delle coppie in gara in questa edizione 2022 de L’Isola dei Famosi, l’attrice ha chiesto alla compagna di avventura come sia vivere una relazione nel reality con così poca privacy.

“Lory un passerotto mi ha detto che vorresti isolarti con Marco, è vero? Ci sono tante cespugli qui intorno. Perché non ci sarebbe nulla di male, anzi. Anche quell’aspetto è molto importante nella vita”, ha domandato Ilona a Del Santo.

Ma la concorrente ha prontamente risposto: “No guarda Ilona, nemmeno ci pensiamo. Qui è talmente tanta la fame e la fatica che non abbiamo mai pensato a isolarci. Al massimo un bagno in mare e un bacetto, nulla di più”.

“Io invece mi apparterei, sempre se fossi qui con un uomo che mi piace e che sta con me”, ha invece esordito Staller, conosciuta anche come Cicciolina. Un’affermazione che ha fatto chiedere a Lory Del Santo: “E allora con chi ti isoleresti tra i maschi che ci sono?”.

Ilona non ci ha pensato a lungo e ha svelato i due naufraghi che più di ogni altro la incuriosiscono: