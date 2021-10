Veronika Logan è la dottoressa Longhi nella serie tv L’Ispettore Coliandro, l’integerrimo sostituto procuratore che non si fida dei metodi investigativi del poliziotto. È nata a Milano il 22 maggio 1969, sotto il segno zodiacale dei gemelli. Fa parte di una famiglia di artisti, suo padre è Michael Logan, noto anche come Mike Saint, ex membro del gruppo pop Motowns negli Anni ‘60. Sua madre è Antonella Desimone, ex fotomodella napoletana.

Ha cominciato la sua carriera da giovanissima seguendo le orme della mamma e cominciando a lavorare proprio come indossatrice. In televisione ha debuttato nel 1984, ne I ragazzi della valle misteriosa, regia di Marcello Aliprandi, assieme a Kim Rossi Stuart. Nel 1991 Veronika partecipa alla trasmissione di Canale 5 Cos’è cos’è?, condotta da Jocelyn e poi entra nel cast di Non è la RAI. Nello show di Gianni Boncompagni ci resta molto poco perché il suo lavoro da attrice la richiama sul set. Nel 1993 è al cinema con il film Le donne non vogliono più di Pino Quartullo e l’anno dopo in Maniaci sentimentali di Simona Izzo.

Grazie al suo fluente inglese, recita nel telefilm Le avventure del giovane Indiana Jones, una serie del 1993 e in altre serie come Zanna Bianca e Strangers, nel 1996, in cui ha fatto parlare di sé con un nudo integrale durante una scena di amore saffico con Cherie Lunghi. Il successo è arrivato con Vivere, la fortunata soap opera di Mediaset, dove dal 1999 al 2006, ha interpretato il ruolo di Chiara Bonelli.

Uno dei primi fidanzati famosi di Veronika Logan è stato l’attore Kim Rossi Stuart, conosciuto sul set quando l’attrice aveva quindici anni. Nel 1993, durante le riprese della serie su Indiana Jones, ha incontrato l’americano Sean Patrick Flanery e con lui ha avuto una love story importante tanto da trasferirsi al Los Angeles. L’attrice è stata legata sentimentalmente anche al produttore Vittorio Mango con cui ha avuto la sua unica figlia, Talita nata nel 2005.