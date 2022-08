Il cellulare di Iva Zanicchi è stato vittima di un attacco hacker. Un malintenzionato ha così reso note alcune fotografie private della cantante, che a breve sarà tra le protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via da ottobre 2022 su Raiuno.

In una foto l’interprete di Zingara si stava riposando sul divano ed era senza biancheria intima, complice il caldo fortissimo che caratterizza quest’estate.

È stata proprio la diretta interessata a parlare dell’accaduto, senza nascondere l’amarezza per l’episodio, che ha violato la sua intimità. Non solo, a suo dire chi è entrato in possesso dello scatto l’avrebbe poi modificato in modo tale da renderlo ancora più scandaloso. Qui, infatti, la si vede mentre dorme in casa con il vestito alzato.

“Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account“ – ha scritto Iva Zanicchi in una Instagram Story.

L’Aquila di Ligonchio è certamente soddisfatta di essere riuscita a riprendere possesso del suo profilo, che lei solitamente ama utilizzare per tenere i contatti con i fan e aggiornarli sulle sue ultime novità professionali e non solo. Eliminare del tutto dal web quell’immagine, però, come accaduto in altri casi simili, potrebbe essere piuttosto difficile.

Ora la nostra Iva non vede l’ora di provare a mettersi alle spalle definitivamente l’accaduto e godersi gli ultimi scampoli di questa estate in modo tale da tornare in Tv più carica che mai. Proprio per questo la proposta di partecipare allo show del sabato sera della Tv di Stato è stata accolta da lei con grande entusiasmo: “Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll“ – ha detto lei nel corso del suo intervento alla trasmissione Grazie dei Fiori.