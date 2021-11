Jack Reacher – La prova decisiva è il film che Italia 1 propone per la prima serata del 4 novembre 2021. La pellicola del 2012, scritta e diretta da Christopher McQuarrie, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2005 scritto da Lee Child. Protagonista indiscusso è Tom Cruise, insieme a lui nel cast anche Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins e WernerHerzog.

A Pittsburgh, Pennsylvania, cinque persone vengono uccise da un cecchino. Gli indizi portano a un reduce della seconda guerra del Golfo, di nome James Barr. Durante l’interrogatorio, condotto dal detective Emerson e dal procuratore distrettuale Alex Rodin, Barr non pronuncia alcuna parola ma scrive il nome di Jack Reacher.

Il procuratore inizia a indagare risalendo alla carriera militare di Reacher e alle onorificenze guadagnate come maggiore della polizia militare, fino al suo prematuro pensionamento. Poi il nulla, l’uomo sembra essere un fantasma, senza un domicilio conosciuto, senza famiglia, senza nessun collegamento con il mondo.

Nel frattempo, in Florida, l’ex militare sente il nome di Barr alla televisione e si mette subito in viaggio per la Pennsylvania e si presenta dal procuratore. Inizialmente tutti credono che Jack Reacher sia arrivato per difendere Barr ma, in realtà, lui ha un conto in sospeso con il cecchino ed è intenzionato a inchiodarlo.

Il primo trailer ufficiale in lingua italiana viene pubblicato il 5 luglio 2012. Un nuovo trailer in lingua inglese è stato invece diffuso il 17 ottobre 2012, a un solo giorno di distanza dall’uscita del teaser poster. Inizialmente il titolo scelto era One shot, come il titolo originale del romanzo da cui è tratto. Poi è stato preferito il semplice nome del protagonista.