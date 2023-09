Jacques e Gabriella di Monaco, il primo giorno di scuola dei principini

Settembre è arrivato, e anche i piccoli reali tornano a scuola: Jacques e Gabriella di Monaco, di 8 anni, inizieranno proprio quest’anno la quarta elementare.

I due fratelli gemelli sono stati immortalati, zaino in spalla, insieme al papà, il principe Alberto, e alla mamma, Charlène Wittstock, il giorno del loro rientro in classe. Lo testimonia un post del profilo ufficiale del palazzo reale di Monaco, che recita: “Il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella hanno iniziato il loro primo giorno di scuola questa mattina”.

La foto, in cui la famiglia appare unita e sorridente, arriva dopo alcune voci insistenti che volevano la coppia in crisi. Recentemente, il principe Alberto aveva smentito le dicerie, raccontando al Corriere della Sera di come la moglie sia sempre al suo fianco.

Ha avuto delle difficoltà molti mesi fa ormai, ma adesso grazie al cielo è tutto superato. Mi sostiene nella guida del Principato, poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti.

Il principe Alberto si riferisce al problema all’apparato otorinolaringoiatrico, che aveva costretto la principessa a passare molti mesi in Sudafrica, suo paese di origine, per accedere alle cure. Poi, ha smentito anche le dicerie che volevano la principessa Charlène vivere da sola in Svizzera, in seguito alla chiusura del suo profilo Instagram.

Il principe e l’ex nuotatrice si erano conosciuti nel 2000 al Marenostrum International Swimming Meet di Monaco e, dopo cinque anni di fidanzamento, si erano sposati nel 2011 nel cortile del Palazzo dei Principi di Monaco. I due gemellini, Jacques e Gabriella, sono nati il 10 dicembre 2014.