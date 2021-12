Si chiama Princess de Coeur ed è un profumo davvero speciale. Ad idearlo è stata Stephanie di Monaco in collaborazione con Laurent Mazzone, noto nell’ambiente per la sua omonima linea di fragranze, e il ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficienza, per una causa molto cara a Stephanie. I soldi dei primi 800 profumi venduti, infatti, andranno all’associazione Fight AIDS Monaco, fondata proprio dalla principessa nel 2004 per aiutare le persone affette da AIDS a superare isolamento e discriminazione.

La Principessa Stéphanie di Monaco ha sposato questa causa molti anni fa. Oggi è Ambasciatrice Internazionale di Buona Volontà de l’ONUSIDA, il Programma delle Nazioni Unite per combattere l’HIV e l’AIDS, e organizza e partecipa spesso ad incontri di sensibilizzazione sul tema. Proprio il 1° dicembre 2021 ha preso parte ad un evento per la giornata mondiale contro l’AIDS, sul terrazzo del Museo Oceanografico del principato, insieme a diverse personalità e rappresentati istituzionali, parlando dell’importanza della prevenzione e delle derive stigmatizzanti della malattia.

Il profumo creato dalla principessa ne rispecchia appieno la personalità. In collaborazione con Mazzone ha scelto di puntare tutto su toni decisi ed eleganti che hanno portato alla realizzazione di una fragranza costituita da un bouquet dolce e floreale a base di petali di rosa e iris, unito ad un fondo più deciso di muschio bianco e patchouli, con sentori legnosi e ambrati che si mescolano al naturale odore della pelle dando vita ad una fragranza personale ed unica per ciascuno di noi.

È possibile acquistare il Princesse de Cœur in esclusiva sul sito di Laurent Mazzone Parfums e in alcune profumerie selezionate al prezzo di 395 euro, che ne sottolinea l’esclusività ma soprattutto la qualità dei componenti.