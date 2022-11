La cicogna è in arrivo nel Principato. Louis Ducruet, il primogenito di Stephanie di Monaco, e la moglie Marie Chevallier aspettano un bambino. A dare l’annuncio è stato proprio il futuro papà tramite un post pubblicato sul suo profilo social dove compare insieme alla futura mamma e al loro cane, Pancake, che indossa una pettorina con la scritta “Fratello maggiore”. A corredo del post troviamo la didascalia “Un’avventura sta per cominciare”, che testimonia quando il giovane sia felice di questa dolce novità.

I due hanno entrambi 29 anni e si sono fatti vedere per la prima volta in un evento ufficiale in occasione delle celebrazioni per la Festa nazionale del Principato di Monaco, che si sono tenute il 19 novembre 2022. Molti avevano notato un accenno di “pancino” della ragazza, che per ora aveva però voluto mantenere il riserbo sulla dolce novità.

Il primo incontro tra il figlio di Stephanie di Monaco e Daniel Ducruet risale al 2011 in una discoteca di Cannes. I due sono poi stati compagni di corso in un college di economia in Francia, periodo in cui si sono innamorati e hanno capito di voler costruire un futuro insieme.

La coppia si è poi sposata il 26 luglio 2022 con rito civile al municipio di Monaco, per poi ripetere le nozze il giorno dopo con rito religioso nella cattedrale dell’Immacolata Concezione, la stessa in cui nel 1956 avevano pronunciato il fatidico sì nonno Ranieri e nonna Grace Kelly.

Il ragazzo aveva rivelato qualche tempo fa quanto sua mamma non vedesse l’ora di diventare nonna: “La pressione è forte tra mia nonna paterna, mia madre, quella di Marie… che ci fanno regolarmente la domanda” – aveva detto in un’intervista al settimanale Point of View.